Los políticos gallegos que pugnan por entrar en la Asamblea tras el 4M

La Voz de Galicia Guillermo Redondo

Madrid / La Voz 02/05/2021 05:00 h

Madrid es un lugar cosmopolita y una región diversa y abierta que recibe personas de todas partes del mundo. Las elecciones por tanto no iban a ser menos. Los partidos cuentan entre sus filas con políticos procedentes de muchas partes de España, y algunos nacidos en el extranjero, para hacerse con un hueco en la Asamblea. Y si hay personas oriundas de cualquier rincón del mapa, los gallegos tampoco iban a ser menos. En las listas electorales definitivas publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, hay representación gallega en las candidaturas del Partido Popular, del PSOE y de Vox. E incluso hay una candidata a la presidencia por un partido, el Pacma.

Algunos de ellos concurren a las elecciones con escasas expectativas y pocas probabilidades, según las últimas encuestas, para entrar en la Cámara, pero otros tienen su escaño pendiente únicamente que los votos del próximo 4 de mayo confirmen lo que pronostican las encuestas. Carlos Díaz Pache-Gosende, Ana Cuartero Lorenzo y Estefanía Suárez tienen al alcance de la mano volver a sentarse como diputados. Más complicado lo tienen Emy Fernández, número once de la lista de Ciudadanos, Isabel Cadórniga, cuadragésimo quinta en la lista del PSOE, Jose Manuel Freire Campo cuadragésimo octavo en la misma lista, y Laura Duarte, líder nacional de Pacma y ahora candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

Una campaña diferente

«Es una campaña diferente. En primer lugar por lo inesperado y también por la pandemia», explica Estefanía Suárez. «Teniendo en cuenta la situación que hemos vivido los dos últimos años y el desgobierno de Díaz Ayuso, porque no se puede calificar de otra forma, un autentico desgobierno, creo que los madrileños y las madrileñas van a entender que es el momento de tener al frente de la Comunidad a personas que gobiernen en serio y que pongan en el centro los problemas reales de los ciudadanos y las ciudadanas», valora la candidata al parlamento por el partido socialista.

Por supuesto, pensarán algo similar sus compañeros de lista, pero no opinan lo mismo sus contrincantes. «La presidenta Ayuso está marcando la agenda de esta campaña electoral y los líderes nacionales del resto de los partidos están tratando de seguirle el ritmo. Y mientras otros se refugian en Ferraz o en las azoteas de la capital para no ver a nadie, o para que nadie les vea, Ayuso está pisando calle, hablando con los vecinos de toda la región, que la animan a seguir resistiendo los ataques de Sánchez e Iglesias», valora la situación de campaña Díaz Pache. «Ella suele decir que a Madrid se viene a que te dejen en paz, y esa frase resume el espíritu de lo que nos jugamos el 4 de mayo», sentencia el candidato popular.

Tampoco critica la gestión de los últimos años de Ayuso Ana Cuartero, número tres de las listas de Vox, quien asegura que serán ellos quienes eviten la entrada del «comunismo» al Gobierno de la Puerta del Sol. «Estoy viviendo la campaña con entrega total. Tenemos por delante una importantísima misión y por eso me estoy dedicando con todas mis energías, con toda mi ilusión. Con la misma ilusión que me uní a este proyecto hace dos años cuando Rocío Monasterio me pidió que viniera a trabajar con ella. La campaña me está permitiendo recorrer todos los rincones de esta maravillosa provincia, conocer a sus vecinos, descubrir sus tesoros, convivir con sus problemas, compartir sus ilusiones», explica la ferrolana.

A día de hoy las elecciones en la Comunidad de Madrid están abiertas. La media de las encuestas facilitadas por las empresas de sociometría dan una victoria contundente al Partido Popular, que debería apoyarse en Vox. Eso es así, hasta que aparece el estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de Félix Tezanos, y rebaja las expectativas de la derecha echando un jarro de agua fría sobre el optimismo de populares y seguidores del partido de Abascal, y dando opciones al bloque de izquierdas.

Expectativas 4M

«Para mi la política es personal. Una auténtica pasión. La política solo tiene sentido si sirve para transformar las cosas. (...) Yo soy muy optimista, a partir del 5 de mayo tendremos un gobierno progresista», asegura Estefanía Suárez. Como no podía ser de otra manera esta visión no la comparte Cuartero, pero ni en forma, ni en fondo, ni en la raíz de los problemas. Tampoco hacen caso a las encuestas, y no les falta razón, pues con la formación de Abascal no suelen estar muy atinados, excepto en Galicia. Sucedió en Cataluña, donde finalmente consiguieron 11 diputados, en las nacionales donde alcanzaron 52 escaños o en las andaluzas, donde Vox sorprendió en diciembre del 2018.

Pegados a la calle

«Solo nos guiamos por una encuesta, la encuesta de la calle. Y la calle nos dice que vamos a conseguir el objetivo, la misión social que estamos llamados a desempeñar: impedir que Pablo Iglesias gobierne la Comunidad de Madrid. Lo importante no es si tenemos un diputado más o un diputado menos, eso lo dejamos para los otros partidos más pendientes de colocar a sus amigos que de defender los intereses de España», dice la candidata de Abascal.

Si se atiende a los datos recogidos por los sondeos, las opciones de entrar en la Cámara son escasas para Freire Campo, Laura Duarte, de Isabel Cadórniga y de Emy Fernández, nacida en Pontevedra el 28 de julio de 1974 y candidata por Ciudadanos, que ya fue diputada de la Asamblea de Madrid durante esta última legislatura.