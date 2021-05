Dos de los escoltas de Pablo Iglesias, entre los detenidos por agredir a la policía en el mitin de Vox en Vallecas

0

REDACCIÓN / AGENCIAS 01/05/2021 12:51 h

La Policía Nacional detuvo el 15 de abril a dos empleados del área de seguridad de Podemos por agredir presuntamente a agentes de la Unidad de Intervención Policial de la Policía durante los incidentes ocurridos en el mitin celebrado el 7 de abril en la plaza de la Constitución, en el barrio de Vallecas, según informa El Confidencial.

La identidad de los detenidos sería la de Alberto R.R., nacido en 1977, y Daniel J.J., de 1989. Ambos constan dados en alta en la Seguridad Social como trabajadores de la formación de Pablo Iglesias y forman parte de su escolta personal, según ha confirmado el diario digital citando fuentes próximas al caso.

La Brigada Provincial de Información de Madrid los arrestó junto a otras 11 personas supuestamente relacionadas con los incidentes, tras analizar numerosos vídeos y fotografías de esa tarde. De las imágenes se desprende, asegura el citado medio, que los dos empleados de Podemos tuvieron un papel especialmente activo en los disturbios. En varias secuencias se les ve ocupando una posición destacada en el grupo de radicales y enfrentándose directamente a la línea policial con puñetazos y patadas.

El primero de ellos sería además hermano de el Pirrakas, líder de los Bukaneros, la peña ultraizquierdista que agrupa a los seguidores del Rayo Vallecano, y que lideraría el equipo de seguridad del candidato de Unidas Podemos a la Asamblea de Madrid.

Los incidentes obligaron a que la Policía Nacional cargase contra los vecinos de Vallecas congregados en la zona cercana a la plaza de la Constitución, conocida como la Plaza Roja. Este sábado, Podemos ha admitido que uno de los detenidos es miembro del partido y contratado por el mismo, aunque quiso matizar que no es escolta de su líder, Pablo Iglesias, han indicado a Europa Press fuentes del partido.

El candidato de Unidas Podemos y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado esta mañana, a preguntas de los periodistas durante una manifestación del Día del Trabajador, que todos sus escoltas son miembros del Cuerpo Nacional de Policía y ninguno de ellos han sido detenido. «Hace más de una semana cuando Abascal rompió un cordón policial y provocó una carga, un miembro de mi partido de Vallecas fue detenido y, por supuesto, no cometió ningún ilícito administrativo ni penal y esto quedará en nada. Que esto salga hoy revela la preocupación que tienen algunos y no es descartable que de hoy hasta el martes salga alguna noticia que me relacione con el asesinato de John Fitzgerald Kennedy», ha declarado sin condenar de forma explícita la violencia ocurrida en Vallecas.

«Iglesias envió a Vallecas a sus matones a sueldo para atacar a la policía y a Vox», denunció el presidente de Vox, Santiago Abascal, en Twitter, donde también ha señalado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ocultar las detenciones «mientras exigían condenas por unas cartas», en referencia a las cartas amenazantes enviadas al ministro, a Iglesias y a la directora de la Guardia Civil, María Gámez.

Abascal les ha acusado, por ello, de actuar «como criminales», mientras que su formación, en otro tuit, ha indicado que «el PSOE aún aspira a gobernar en Madrid con el cabecilla del terrorismo callejero. Lo impediremos».

En esta línea, Abascal ha criticado que Marlaska y Sánchez hayan «ocultado» estas detenciones «mientras exigían condenas por unas cartas», en alusión a las misivas con balas recibidas por el ministro del Interior, el propio Iglesias y la directora de la Guardia Civil. «Actúan como criminales», ha añadido.

Así, la formación liderada por Abascal ha exigido la dimisión de Marlaska por conocer que «dos escoltas de Iglesias reventaron el mitin de Vox en Vallecas» y ha lamentado que hayan «estado toda la campaña hablando de unos sobres». «Este 4 de mayo los españoles responderán en las urnas», han apuntado desde la cuenta oficial del partido en Twitter.

También el candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha expresado su condena tras conocer las detenciones. «Gravísimo. Dos miembros de "seguridad" de Podemos, detenidos por agredir y golpear a agentes de la policía en el mitin de Vallecas. Pablo Iglesias no puede amparar con su silencio esta violencia. Mi rotunda condena y que les caiga todo el peso de la ley».