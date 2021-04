Ayuso y Gabilondo moderan el tono de su campaña para captar indecisos

0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 29/04/2021 20:32 h

Las encuestas no se han movido demasiado desde el inicio de la campaña. Pero, aunque la participación se prevé alta, todos sondeos coinciden en que hay todavía cerca de 400.000 madrileños que aún no han decidido el color de su papeleta. Con un equilibrio entre bloques ajustado, serán ellos los que decidan. Y a por ese nicho de indecisos se lanzan Isabel Díaz Ayuso y Ángel Gabilondo, moderando su discurso para marcar distancias con las fuerzas más cercanas. La candidata del PP redobla sus apelaciones a la libertad, que ha convertido en el eje de su campaña. Pero, frente al tono épico del «comunismo o libertad» que planteó en el arranque, lo hace en los últimos días en un tono desenfadado para alejarse de la crispación que adjudica a la izquierda y también, en este caso sin citarlo, del tono dramático de Vox.

«Si me mandan algo, que me manden lomo embuchado o tomate. Tengo entendido que a Iglesias le van a mandar una Constitución», dijo ayer para distanciarse del áspero debate sobre las cartas de amenaza. Aunque la izquierda se burle de su vida «a la madrileña», el PP está convencido de que esa estrategia de reivindicar la singularidad de Madrid funciona.

El candidato socialista, Ángel Gabilondo, recuperó también su tono más moderado y, pese a los sondeos que apuntan al fuerte empuje de Más Madrid, aseguró que eso no es algo que le preocupe, aunque no teme el sorpasso.

Gabilondo lo ve igualado

«Qué va. Yo creo que no se produce eso. Los datos que tenemos son de que las mayorías de progreso y conservadora están muy próximas. En Madrid se dirime todo con uno o dos escaños, no hagamos otras fantasías», señaló. Gabilondo admitió que lo que más le preocupa son «los indecisos que aún hay y que no saben qué harán estas elecciones». Se dirigió especialmente a ellos y, aunque indicó que lo importante es que haya una «mayoría de progreso», dijo esperar que la ciudadanía madrileña entienda que el PSOE «es la alternativa de izquierdas» y «la fuerza que puede hacer ganar a la izquierda».

Pero también Vox aprieta en el final de campaña para tratar de fijar el voto de quienes están dudando entre entregarle su papeleta o dársela a Díaz Ayuso. Y lo hace sembrando dudas sobre la voluntad del PP de gobernar con su apoyo. La candidata del partido de Santiago Abascal, Rocío Monasterio, criticó que «algunos del PP» estén pidiendo «casi la abstención del PSOE» pese a que ha pactado con «bilduetarras y separatistas». «No podemos estar ahora pretendiendo que Gabilondo apoye a la señora Ayuso. De verdad que veo que algunos tienen todavía tentaciones para pactar con Sánchez», insistió.