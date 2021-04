Gabilondo defiende que nadie lo «teledirige» desde la Moncloa

0

Redacción 29/04/2021 12:18 h

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha defendido este jueves que a él desde Moncloa no le «teledirige» nadie porque es «muy pertinaz y muy resistente». En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Gabilondo, al ser preguntado si le gustaría que Iglesias estuviera dentro de su gobierno ha contestado que no suele hacer las cosas que le gustan, sino las que debe y que apuesta por formar un gobierno «progresista, centrado y sin extremismos».

«Lo que no quiero no lo hago, cuando me proponen algo que yo no veo que haya de hacerse. Por eso, a mí no me teledirige nadie», ha aseverado el candidato socialista. En este punto, ha vuelto a afear a Iglesias que vaya diciendo que quiere entrar en el gobierno y le ha sugerido de nuevo que «no venda la piel del oso antes de cazarla». Además, ha recordado que él lo que le pidió al morado fue su apoyo para lograr «un gobierno progresista» y no formar gobierno, porque eso es algo que se verá después del 4 de mayo.

No teme el sorpasso de Más Madrid

Gabilondo dijo en el mismo foro que no teme el sorpasso de Más Madrid el próximo 4 de mayo porque los socialistas son «la alternativa que puede hacer ganar a la izquierda. «Qué va, -insistió- yo creo que no se produce eso. Los datos que tenemos son de que la mayoría de progreso y conservadora están muy próximas. En Madrid se dirime todo con uno o dos escaños, no hagamos otras fantasías», ha lanzado. Ha indicado que lo que más le preocupa son «los indecisos que aún hay y que no saben qué harán estas elecciones. A ellos se ha dirigido para que se movilicen para parar a este Gobierno de Ayuso «escorado a Vox» y que triunfe una alternativa progresista.