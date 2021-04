Feijoo da la cara por Correos ante las amenazas a políticos: «Non imaxino unha carta no meu despacho con eses produtos»

0

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 29/04/2021 18:37 h

El presidente de la Xunta, que hasta ahora había pasado de puntillas por la campaña electoral madrileña, ha entrado de lleno en la polémica de la última semana a cuenta de la aparición de cartas amenazantes con objetos en su interior como balas o una navaja y dirigidas a algunos de los candidatos y otros cargos públicos. Para Alberto Núñez Feijoo, lo ocurrido ha sido un «espectáculo» en el que se está «utilizando a Correos», la empresa pública que él mismo dirigió antes de regresar a Galicia para ser conselleiro con Fraga. El líder gallego cree que este episodio requiere «unha explicación», alineándose con los sindicatos del servicio postal, que han pedido respuestas a la dirección del organismo público expresando su «extrañeza» por unos hechos que no se corresponden con los mecanismos de seguridad y fiabilidad con los que cuenta Correos.

«Fomos quen de detectar ántrax, como non imos detectar balas!», aseguró el dirigente autonómico haciendo mención a a su etapa al frente de la compañía. «Eu non imaxino unha carta no meu despacho con eses produtos, porque en Galicia Correos ten escáneres, e as cartas aos cargos públicos pasan por varios», afirmó.

En consecuencia, Feijoo cree que hay una candidata (por Isabel Díaz Ayuso) «facendo campaña, e outros tratando de mobilizar ao seu electorado». Antes de su conclusión, calificó de «lamentable» que un candidato «respectable» como Ángel Gabilondo haya caído en el «populismo» de Pablo Iglesias, y sugirió a los partidos izquierdas que si su objetivo es que Vox no entre en el Gobierno de la mano del PP que apoyen a la candidata popular para su investidura, un comentario que realizó atendiendo a los repartos de escaños de la mayoría de las encuestas. En todo caso, aseguró que todos los partidos que se presentan a las elecciones, incluso desde los extremos, «son democráticos», y corresponde a los ciudadanos votarlos o no, «esa é a grandeza do sistema».

Feijoo, que mañana estará en Madrid para verse con la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, admitió que no tiene previsto participar en ningún acto electoral, aunque desveló que mantiene contactos con Ayuso «varias veces, semanalmente, intercambiando opinións» sobre la campaña, que calificó de «boa». «Intenta falar de Madrid, que é o importante», dijo.