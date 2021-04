Ayuso afirma que Iglesias «nació del mal para hacer el mal»

0

Redacción 29/04/2021 14:30 h

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado este jueves que Unidas Podemos intenta mover «el espantajo de los odios» y que su candidato, Pablo Iglesias, «nació del mal para hacer el mal».

En una visita a la almazara de la cooperativa de aceite de oliva Recespaña, en Villarejo de Salvanés, la dirigente madrileña ha bromeado con «la campañita» que está dando Iglesias y ha trasladado que tiene ganas de que se acabe para que «se vaya» porque, a su parecer, no va a coger el acta de diputado en la Asamblea de Madrid.

Para la presidenta, Podemos intenta «entrar en campaña» porque están «en caída libre» moviendo «el espantajo de los odios» cuando «los únicos que odian son ellos». «En ese sentido no puedo ser equidistante. No he escuchado al resto de partidos hablar de la guillotina, de los escraches, de reventar cajeros, pegar a policías y a guardias civiles o reventarle también, por ejemplo, los escaparates de Madrid y Barcelona», ha lanzado. Ayuso considera que quien «habla siempre de la violencia, quien parte de la violencia, es Pablo Iglesias».

Por otra parte, preguntada por la campaña que está haciendo el PSOE, la popular ha sostenido que la estrategia «es que no hay estrategia» porque al final todo el mundo está viendo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «es un problema para Madrid» y que «todas las decisiones que toma y no toma son solo pensando en su permanencia en la Moncloa, que no hay un plan para España, que no haya un plan para la pandemia, que no hay medidas para recuperar la economía y que están poniendo contra las cuerdas a todas las instituciones públicas que les recuerdan cuáles son los límites y cuáles son sus obligaciones».

«Al final hay tal distancia entre el pueblo de Madrid y estos partidos que por supuesto la campaña está siendo una tragedia constante. En el mismo momento en el que han empezado a titubear, a cambiar de discursos y a decir que van a pactar con Podemos, que es lo último que quiere la gente en Madrid, pues la verdad es que la campaña está siendo tremendamente mala», ha declarado acompañada de la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín.