Artajona, la localidad natal del periodista David Beriain, declara tres días de luto

No podía pasar demasiado tiempo en la redacción. Su cabeza enseguida pensaba en nuevas salidas. Siempre quiso estar en medio de todas las batallas y disfrutaba como un niño contando cómo silbaban las balas sobre él

David Beriain (Artajona, 1977) siempre quiso estar en medio de todas las batallas, disfrutaba como un niño contando cómo silbaban las balas sobre su cabeza o cómo se mimetizaba con sus acompañantes para pasar desapercibido. Cuando estuvo empotrado con los soldados estadounidenses optó por cortarse el pelo al cero -pasaba por un marine-; y cuando viajaba por Afganistán prefería dejarse barba y cubrirse con el pakol -como un auténtico pastún-, agenciarse a un taxista local y recorrer el país de una punta a otra. «Si te vistes como occidental y te rodeas de guardaespaldas armados, llamas más la atención», confesó a la vuelta de una de sus visitas al país asiático. Su carácter cercano de noble navarro también ayudaba. Todos en la sección esperábamos con ansia que nos relatara sus aventuras, aunque antes tenía que pasar a ver a su familia en Artajona y traernos las sabrosas galletas de la tía Blanqui. No paraba mucho tiempo en la redacción. La sangre le hervía cuando pasaban los días y su cerebro no dejaba de pergeñar un nuevo destino. Pero no era ningún temerario e inconsciente, sabía del peligro de sus misiones.

