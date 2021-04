Ayuso reta a la izquierda apoyarla a ella si no quiere que dependa de Vox

0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 27/04/2021 20:07 h

«Si tanto quiere la izquierda y tanto quiere el PSOE que no salga Vox, pues que me voten a mí». Isabel Díaz Ayuso le dio la vuelta ayer a los argumentos esgrimidos por el candidato socialista, Ángel Gabilondo, que insiste en reclamar un «cordón sanitario» frente al partido de Santiago Abascal, y retó a su contrincante a apoyar su investidura tras las elecciones del 4 de mayo para evitar que su futuro Gobierno dependa de esa formación. Ayuso, que según todos los sondeos necesitaría a Vox para gobernar, se mostró «absolutamente en contra de los cordones sanitarios» y consideró que se trata de una estrategia «soterrada» para atacar al PP «pensando que somos nuevos en esto». «Si hay partidos que no gustan a otros, lo que hay que hacer es debatir, ir a los medios, hacer una campaña limpia y digna e intentar que esos partidos que no nos gustan no tengan escaños. Es mi caso por ejemplo con Podemos», señaló.

La candidata del PP no quiere que la campaña se centre en las cartas recibidas por Pablo Iglesias y miembros del Gobierno. Reprochó por ello a la izquierda que las utilice como arma electoral. Aseguró que todos los políticos, incluida ella misma, reciben amenazas, pero indicó que «no hay que comentarlo», porque fomenta «un efecto de contagio» y «alarma ala sociedad». Insistió en que si hubiera recibido una carta como la que se envió a la ministra Reyes Maroto, que contenía una navaja, «probablemente nadie lo sabría». Y pronosticó que «a partir del 5 de mayo bajará la tensión».

Ayuso huye de la refriega directa con la izquierda en torno a las cartas amenazantes, manteniendo un perfil más institucional y reclamando que se hable de los problemas de los ciudadanos. Pero se reparte los papeles con otros dirigentes del partido, que no eluden el choque, porque creen que la polémica acabará perjudicando a la izquierda.

«Agitar al electorado»

El portavoz de los populares en el Senado, Javier Maroto, se refirió en términos muy duros a la forma en la que el PSOE está utilizando, a su juicio, la carta enviada por una persona con problemas mentales a la ministra Reyes Maroto. «Utilizar una amenaza y hacer pública una amenaza realizada por una persona que sufre esquizofrenia y hacer de eso el único argumento para agitar al electorado es indecente, es intolerable y es impresentable», indicó. «Allá ellos con su nerviosismo y la falta de escrúpulos que está demostrando en esta campaña», agregó el senador popular, que insistió, al igual que Ayuso, en que «casi todos» los representantes políticos» han recibido amenazas. «La diferencia es que las hemos denunciado sin hacerlas públicas», dijo. El portavoz del PP, Pablo Montesinos, condenó de manera «firme y contundente todas las amenazas», pero criticó la «sobreactuación» del PSOE y la atribuyó a que «el sanchismo está en caída libre».