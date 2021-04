«Un día negro para el periodismo»: mensajes de recuerdo y cariño a las familias de Beriain y Fraile

0

27/04/2021

David Beriáin y Roberto Fraile fueron asesinados mientras realizabn un documental sobre los esfuerzos de las autoridades de Burkina Faso para proteger los parques naturales frente a la caza furtiva y las comunidades que habitan en ellos. Tras conocerse la noticia, las redes sociales se han inundado de mensajes, primero de incredulidad y más tarde de sentido afecto, admiración profesional y cariño a los familiares y amigos de los dos reporteros.

Se confirma la peor de las noticias. Todo el cariño para los familiares y allegados de David Beriain y Roberto Fraile, asesinados en Burkina Faso. Y nuestro reconocimiento a quienes, como ellos, realizan a diario un periodismo valiente y esencial desde las zonas de conflicto. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 27, 2021

Todo mi apoyo y afecto a las familias y compañeros de David Beriain y Roberto Fraile, periodistas españoles asesinados en Burkina Faso.



Un día negro para la profesión y para todos los que amamos el periodismo libre, imprescindible en las democracias.



DEPhttps://t.co/McKSccOcWR — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) April 27, 2021

Conmocionado por las noticias que llegan de Burkina Faso. Todo mi cariño a los familiares y amigos de David Beriáin y Roberto Fraile, periodistas comprometidos con los derechos humanos que han sido asesinados mientras rodaban un documental sobre la caza furtiva. — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) April 27, 2021

Una noticia terrible. Todo mi apoyo y cariño a los familiares y compañeros de estos dos profesionales españoles asesinados en Burkina Faso. Estaban preparando un documental sobre la caza furtiva y tenían 47 y 44 años. No hay palabras. Descansen en paz 🖤https://t.co/0s8NesQuNb — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) April 27, 2021

Todo mi cariño a las familias y compañeros de David y Roberto, y a La Voz de Galicia, medio para el que David trabajó como corresponsal.



Ejercieron un periodismo valiente para mostrarnos la realidad de conflictos que, sin su trabajo, no podríamos conocer de primera mano https://t.co/bl7ag4sLXr — Alberto Núñez Feijóo (@FeijooGalicia) April 27, 2021

Todo o cariño e a solidaridade coa familia e amizades de David Beriain e Roberto Fraile asasinados en Burkina Faso mentres traballaban. Conmociona perder en tan tráxicas circunstancias a xornalistas que tanto dignificaban o seu oficio. — Ana Pontón (@anaponton) April 27, 2021

Numerosos compañeros de profesión han reconocido su buen hacer sobre el terreno y su valentía a la hora de hacer reporterismo. Eso, a pesar de que David solía insistir en que no era nada valiente. Una de las últimas ocasiones, hace solo unos meses, en una entrevista con Navarra Televisión. Allí Beriain señalaba: «No voy a esos sitios para probar a nadie que soy muy valiente, es más, ya lo digo, no lo soy, soy muy cobarde, gallina, capitán de la sardina, y además defiendo el miedo, el miedo es una cosa necesaria, el miedo es un mecanismo que tiene el cuerpo para decirte, mira, no deberías estar aquí, y es verdad, nadie debería estar ahí, nosotros vamos para contar una historia, ese es el punto, vamos para contar una historia, si no contamos la historia, es mejor que no vayamos, nadie debería ir».

También ha enviado un sentido mensaje a través de Twitter Javier Couso, hermano de José Couso, el cámara ferrolano asesinado en Irak en 2003, que ha asegurado que lo sucedido hoy en Burkina Faso, de nuevo con el asesinato de periodistas, le ha traído «amargos recuerdos familiares».

Un gran abrazo para las familias de Roberto Fraile y David Beriáin, los dos periodistas asesinados en Burkina Faso. Un día negro que trae amargos recuerdos familiares. pic.twitter.com/UGI8VFwT0F — Javier Couso (@Caninator) April 27, 2021

Desde @delbarriotv, nuestro abrazo más fuerte a la familia de @93metros.

No nos lo creemos.

Este oficio necesita a “clandestinos” como David Beriain y Roberto Fraile.

Gracias por tantas historias ocultas contadas. — Jordi Évole (@jordievole) April 27, 2021

Hicieron periodismo hasta el final.

🎙🎥Seguid disfrutando que seguro que hay buenas historias en el más allá.

Hasta siempre, David Beriain y

Roberto Fraile. pic.twitter.com/UTuGfBdM70 — Almudena Ariza (@almuariza) April 27, 2021

Hace 10 años, en Fukushima, recibí la llamada de un tipo al que no conocía. Le habían contado que me había quedado tirado y estaba en dificultades: "Vamos por ti".



Era David Beriáin.



Esta profesión tiene la mala hostia de llevarse a los mejores, como David y Roberto. — David Jiménez (@DavidJimenezTW) April 27, 2021

David Beriáin y Roberto Fraile han sido asesinados cuando preparaban uno de sus grandes reportajes sobre preservación de la naturaleza. Pese a nuestra tristeza, nuestro orgullo por su compromiso con las realidades más difíciles y olvidadas.

Que la tierra os sea leve, compañeros. pic.twitter.com/8cb5A5EBwq — RSF España (@RSF_ES) April 27, 2021

El pleno del Senado ha guardado en la tarde de este martes un minuto de silencio en memoria de los dos periodistas españoles asesinados. La presidenta de la Cámara Alta, Pilar Llop ha señalado que se trataba de mostrar el reconocimiento de la institución a todos los periodistas y «en especial a aquellos que realizan su labor en zonas de conflicto», como ha sido el caso de David y Roberto, secuestrados y asesinados cuando trabajaban en un documental. «Con el ejercicio de su profesión hacen posible nuestra democracia y la fortalecen», ha insistido Llop.

Este miércoles por la tarde, el comité de empresa de La Voz de Galicia también ha convocado a todos los trabajadores, compañeros de David Beriain durante seis años, a un acto de homenaje.