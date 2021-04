Ayuso reta al PSOE a apoyarla si no quiere que pacte con Vox

0

La Voz de Galicia Maria Eugenia Alonso

Madrid / Colpisa 27/04/2021 12:50 h

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aspira a obtener la mayoría necesaria para gobernar en solitario y «no necesitar» ni a Vox ni a Ciudadanos a partir del 4 de mayo, salvo en «en determinados momentos». De no conseguirlo, la candidata del PP ha retado al PSOE a respaldarla para no necesitar del partido de Santiago Abascal. «Si es verdad que no quieren que esté Vox que me apoyen a mí. Ya está. Solucionado», ha enfatizado.

Ayuso se ha mostrado muy crítica con los socialistas y con su líder en Madrid, Ángel Gabilondo. A su juicio, «están usando a Vox» para «desgastar» al PP, cuando ella repite una y otra vez que quiere ser «libre y que no tendría que pactar con ellos» si cuenta con una amplía mayoría. «El tema es que la obsesión no puede ser el partido minoritario. La obsesión es que al partido mayoritario hay que intentar desgastarlo con estas supuestas alianzas», ha aseverado.

Le culpa a él y al resto de partidos de la izquierda del clima que se ha formado tras el envío de cartas con amenazas a varios responsables públicos, entre ellos el candidato Pablo Iglesias. «Están creando un circo. La sociedad madrileña no está radicalizada. Madrid no es xenófobo, no es racista, ni es inseguro», ha aseverado.

Pero, para Ayuso, uno de los principales responsables de la deriva que está llevando la campaña electoral es Pedro Sánchez «que se ha puesto al frente de la misma y que desde que se ha personado en ella incluso Más Madrid le puede sorpasar». La presidenta madrileña ha culpado al jefe del Ejecutivo «destrozar» a su candidato y convertirle en un «títere».

Sin cordones sanitarios

En una entrevista en RNE, la dirigente popular ha asegurado que ella rechaza los «cordones sanitarios» pero con quien no va a pactar un Gobierno es con el PSOE que, ha dicho, representan el «desastre». «Con el desastre, insisto, no pacto, y eso es lo que está siendo el PSOE: un auténtico desastre y una calamidad».

Ayuso ha incidido en que en el PSOE ahora mismo hay personas que son capaces de «darle alas al nacionalismo en Cataluña, que lo único que está creando es ciudadanos de primera y de segunda y un éxodo masivo de ciudadanos y empresas», y que le da Prisiones al País Vasco, «para que sigan con sus planes». «¿Con ese PSOE dónde vamos a ir? Yo, a ningún lado?«, ha zanjado.