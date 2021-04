Ayuso recuerda que Sánchez decía hace un mes que Vox tenía «más sentido de Estado que el PP»

0

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, rechazó ayer hablar de Vox como socio preferente, pero recordó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decía hace un mes y medio «que Vox demostraba tener más sentido de Estado [por permitir la aprobación del decreto de los fondos europeos] que el PP y ahora resulta que hay que aplicarle un cordón sanitario», informa Europa Press.

En un acto de campaña, la dirigente madrileña sostuvo que la izquierda «lo está pasando muy mal» y «bizquea constantemente» porque Ángel Gabilondo dice «una cosa y la contraria». Ayuso hizo hincapié en que el socialista habla «de la moderación y la centralidad», pero a la vez «está excluyendo a partidos políticos».

Además, recordó que le ha escuchado también decir que hay que bajar impuestos y dejar abierta la hostelería, al igual que a la candidata de Más Madrid, Mónica García. «Así, francamente, no se puede ir a las urnas. La gente no sabe qué va a votar. No sabe si votando a Gabilondo va a acabar con Pablo Iglesias, del que abjuraba hace unos días y luego en el debate le suplicaba», apuntó.

Respecto a su posición sobre Vox, indicó que no tiene «socios preferentes» porque no quiere «tener socios». Y pasó al ataque a los miembros del Gobierno de Sánchez. Calificó de «deleznables» las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, contra el PP, y censuró que la directora de la Guardia Civil, María Gámez, acuda a los mítines del PSOE.

Dimisión de Gámez

También la portavoz de Interior del PP, Ana Vázquez Blanco, valoró que Gámez traspasara «líneas rojas» y la acusó de comprometer la neutralidad del cuerpo. A las críticas se sumaron Vox y Cs. El eurodiputado Jorge Buxadé recordó que, como directora general, sanciona a los guardias civiles por hacer manifestaciones políticas, y en cambio se permite el lujo de ir a un mitin «a soltar sus soflamas». «Está inhabilitada políticamente para el ejercicio de su cargo», sostuvo. Edmundo Bal fue más allá: «Debería dimitir por el bien de la Guardia Civil y de España». La reprobación también llegó de asociaciones de la Guardia Civil. Opinan que su directora general «vulneró el principio de neutralidad» exigible a la institución.

Almeida: «Vox me parece, por supuesto, muchísimo mejor que Bildu»

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, defendió ayer que Vox es «muchísimo mejor que Bildu» y negó que la Comunidad de Madrid se encuentre ante una disyuntiva entre fascismo o democracia, informa Europa Press. «Vox me parece muchísimo mejor que Bildu. Soy alcalde con un programa de Gobierno con Vox, y no ha pasado nada; los madrileños no están asustados. Esto no es fascismo o democracia, sino sanchismo o libertad, esto es lo que nos jugamos», lanzó. Además, ironizó con que sea el PSOE, «socio de Bildu, Podemos y ERC», el que exija a quién elegir para pactar gobiernos.

El PP sube el tono contra Marlaska porque le llamó «organización criminal»

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, matizó este lunes la acusación de «organización criminal» que vertió sobre el PP el domingo. El magistrado aclaró que se refería a «personas concretas, en momentos concretos» y que su afirmación estaba respaldada por sentencias como las de los casos Púnica y Gürtel. «No dije nada del PP actual, que entiendo que reniega de aquello», señaló. Pero el PP insiste en que dimita o lo cese Pedro Sánchez. Isabel Díaz Ayuso calificó las declaraciones de Marlaska de «deleznables», y el portavoz del PP, José Luis Rodríguez Almeida, ironizó sobre que fue su formación la que lo propuso para ser vocal del Consejo General del Poder Judicial. «Debió ser una situación muy dura para él, que fue nombrado vocal del CGPJ a instancias de una organización criminal», dijo. Pablo Casado, directamente, exigió su dimisión el domingo.