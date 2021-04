«El fascismo forma parte del proyecto de Ayuso», afirma Iglesias

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 26/04/2021 11:27 h

La campaña en Madrid entra en su recta final, con los ánimos crispados y un permanente cruce de acusaciones entre los principales partidos que se juegan si la comunidad será gobernada por la derecha o la izquierda. Este lunes, el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado que el fascismo «forma parte del proyecto de Isabel Díaz Ayuso» y que a su juicio ella «parece más la candidata de la ultraderecha que Rocío Monasterio». En una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, Iglesias ha criticado al Partido Popular actual por «normalizar la corrupción y presumir de haberse comprado a diputados de Ciudadanos, de haberle puesto a (Fran Hervías) un despacho al lado de Teodoro García Egea o del desmantelamiento de lo público y su trasvase a manos privadas».

«Lo que llaman libertad es volver a los privilegios. Eso es el PP. Es algo en Ayuso evidente. Los datos en Madrid (del coronavirus) son tan escandalosos porque para ellos la pandemia es una oportunidad para hacer caer al gobierno del PSOE, para ellos es un dispositivo de resistencia a lo que votaron los españoles en las generales. Quieren seguir destruyendo lo público para convertir a Madrid en algo distinto a la democracia. El PP no se puede ir de rositas. Vox es una escisión del Partido Popular», ha recalcado.

El candidato de Unidas Podemos cree que el Partido Popular, «creado por siete ministros del franquismo, no es homologable» al resto de partidos de derecha europeo porque «han asumido que tienen que gobernar con Vox». «Eso es gravísimo y lo llevamos diciendo mucho tiempo. Ya dijimos en la moción de censura de Vox a Casado que llegaba demasiado tarde. El PP de Madrid es trumpista, asume la mentira como arma política», ha agregado.

El líder de Podemos ve difícil poder volver a sentarse en un debate con Vox porque «si una organización fascista te llama rata o asesino es difícil hablar de Sanidad». «Y el otro dice que todo esto va de comunismo se hace difícil hablar de reducir la ratio profesor-alumno. Si nosotros dejamos que los términos del debate los fije el trumpismo de Ayuso y Vox al final no hay debate. Si nos sentamos con ellos al final hablas del insulto, mentira, del siguiente bulo. Creo que hay proteger la democracia de la dinámica trumpista», considera.

«Yo estoy dispuesta a ir a todos los debates, el señor Bal también y a lo mejor Ayuso, también ¿Por qué no hacemos el debate entre los que a lo mejor sí quieren ir? Son los de la izquierda los que no quieren ir», señalaba Rocío Monasterio en una entrevista en TVE, donde señaló que Iglesias pretendía que Vox no estuviera en el debate de la Ser y que «amenazó» a los periodistas porque «no quería sentarse con nadie, según él, de la ultraderecha». Sobre las cartas amenazantes, Monasterio ha asegurado que Vox condena todas las «amenazas», y que ella animó a Iglesias a ir a la comisaría a denunciar y también le pidió que condenara las agresiones en Vallecas (donde Vox hizo un mitin que acabó con disturbios).

Por su parte, la candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, ha acusado a la «política del odio de Vox» de haber «traspasado la línea roja de la democracia» al no haber condenado las amenazas de muerte recibidas por el aspirante de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. «En pandemia no deberíamos estar hablando de una formación que ofrece ese catálogo de xenofobia y odio» y que se cristalizó en el «esperpento» del debate fallido en la Cadena Ser, señaló García en Antena 3.