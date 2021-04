Marlaska, a Vox: «Cuando hay señalamiento, no vale la equidistancia»

0

24/04/2021 14:15 h

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha censurado este sábado la «equidistancia» de Vox en la condena a las cartas amenazantes con balas que recibieron él mismo, el secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez, informa Europa Press.

«Cuando hay señalamiento de personas no valen las medias tintas, no vale la equidistancia, hay que hacer la condena en concreto, porque si no, esa equidistancia nos recuerda a otros fascismos, a otros tiempos y a otro momento que este Estado de derecho recuperó y derrotó», ha proclamado Marlaska en un acto electoral del PSOE en Madrid.

En este contexto, Marlaska ha pedido la «condena» de esta actitud de Vox porque, según ha dicho, «es un deber de democracia, de convivencia y de tolerancia». «Madrid no es el Madrid del odio», ha subrayado el ministro del Interior.

Asimismo, también ha cargado contra la candidata del PP a estos comicios del próximo 4 de mayo, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha alineado junto a Vox, asegurando que estas dos formaciones «tratan de enfrentar a esta Comunidad con el resto de España».