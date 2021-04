Casado acusa a la izquierda de «resucitar el dóberman» y apela a la concordia: «No queremos piedras ni balas»

0

24/04/2021 13:50 h

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha acusado este sábado a la izquierda de «resucitar el dóberman» y el «miedo» ante las elecciones del 4 de mayo y ha apelado a la concordia y la reconciliación de la Transición. Dicho esto, ha proclamado que el PP no quiere «ni piedras ni balas», informa Europa Press.

«Lo peor que ha hecho la izquierda es volver a resucitar el dóberman, el miedo. Es patético, pero es terrible que en política se te acaben los argumentos y se te acabe la decencia para intentar atemorizar a los madrileños», ha aseverado en un acto de campaña en un parque de Pozuelo de Alarcón en apoyo de la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ante más de quinientas personas.

Tras defender el proyecto que presenta el PP a las elecciones, Casado ha aludido a la crispación que se ha instalado en la campaña tras el choque entre Rocío Monasterio y Pablo Iglesias, y ha pedido «unidad en las calles» y una «libertad sin ira» porque, según ha dicho, el PP «no quiere un país a garrotazos».

«Nosotros, a lo nuestro»

«No queremos ni piedras ni balas. No queremos ni amenazas ni insultos. No queremos ni boicots ni cordones sanitarios, queremos concordia, queremos paz civil y libertad», para resaltar que el PP quiere «una España en color y no en blanco y negro».

Casado ha insistido en que «no está España para garrotazos», sobre todo después de los «100.000 fallecidos por el maldito covid». «Nosotros, a lo nuestro. Nos pagan un sueldo para servir a los españoles y resolver sus problemas, no para crearlos, pelearnos y gritar y molestar a quién piensa distinto», ha aseverado, para llamar a acudir con «ilusión» y «con ganas» el 4 de mayo para después «cambiar esa España que intenta recetar Pedro Sánchez».