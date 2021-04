Iglesias abandona un debate del 4M tras un fuerte enfrentamiento con Monasterio porque esta no se cree que él haya recibido amenazas de muerte

0

23/04/2021

Máxima tensión en el debate organizado en la Ser con cinco de los seis candidatos a la comunidad de Madrid, un debate al que no asistió la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que abandonó el líder de Podemos tras un agrio enfrentamiento con la candidata de Vox, Rocío Monasterio. A primera hora de la mañana Iglesias planteó en una entrevista en TVE que se deje de blanquear a la «ultraderecha», una vez Monasterio pusiera en duda en RNE que el exvicepresidente del Gobierno recibiera un sobre con cuatro balas y amenazas de muerte contra él y su familia. Iglesias se ha negado a posar en la foto de familia junto a Monasterio antes de inicio del debate, a las once de la mañana.

Iglesias se sentó en el estudio radiofónico y comenzó hablando de que la «intolerancia e impunidad van a más» tras recibir él y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hayan recibido cartas con balas reales. «No es aceptable que la señora Monasterio ponga en duda lo ocurrido y si no se retracta vamos a abandonar el debate», ha amenazado.

Luego, la cabeza de lista de Más Madrid, Mónica García, ha manifestado su «condena sin paliativos» y todo su apoyo, «una reflexión del deterioro de la sociedad para que esto se haya normalizado y cristalizado el odio». «Absolutamente deplorable y aberrante», ha manifestado.

La candidata de Vox ha dicho que condena la violencia y ha pedido a Iglesias que denuncie también la violencia en sus mítines como en Vallecas. «Le animo que vaya a denunciar estas amenazas. No nos creemos nada. Y si quiere pues lárguese, que es lo que queremos muchos españoles. Es muy fácil, que se levante, que lo están deseando un montón de españoles, que se vaya de España. Venga, me alegro que se vaya», ha dicho. Iglesias ha añadido, mientras se levantaba de la silla, a la presentadora del debate, Angels Barceló, que «están cometiendo un error con esta gente blanqueándolos. Nosotros no vamos a debatir con la ultraderecha», ha recalcado.

Barceló ha pedido a Monasterio que no es el tono que quieren aplicar este debate porque «es un debate entre demócratas», a lo que le ha respondido que era partidista y que era una «ministra política». «Esto es una aberración», ha apuntado Mónica García.

El debate continúa ya sin Iglesias y en un tono crispado entre los candidatos, ahora centrados en plantear sus propuestas electorales.