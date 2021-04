La Fiscalía recurre los permisos a Junqueras, Turull y Romeva

0

23/04/2021 19:02 h

La Fiscalía ha recurrido ante la Audiencia de Barcelona para que anule el permiso ordinario de salida de prisión que autorizó el juzgado de vigilancia penitenciaria al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsejeros Jordi Turull y Raül Romeva, recoge Efe.

La Fiscalía, que ya pidió al juez que no avalara estos permisos, argumenta el escaso tiempo de cumplimiento de la condena, la falta de reconocimiento de los hechos y la no realización de programas de tratamiento. El juzgado que autorizó las salidas consideró que suponían un «estímulo» para que los reos sigan con su «adecuada trayectoria penitenciaria». Según el magistrado, los tres cuentan con los requisitos legales para la concesión del permiso, ya han cumplido un cuarto de la condena y no les consta ningún expediente disciplinario por mala conducta. Este viernes salieron de Lledoners con permisos Jordi Cuixart, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn y Josep Rull.