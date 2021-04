Casado y Ayuso condenan sin matices las amenazas y piden que se investiguen

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M. E. Alonso

Madrid / Colpisa 23/04/2021 20:36 h

Pablo Casado expresó este viernes su condena «sin matices» a las cartas amenazantes que recibieron Pablo Iglesias, Fernando Grande-Marlaska y María Gámez, y calificó de «muy grave» la postura de Vox de no hacerlo. El presidente del PP consideró que el envío de las tres misivas con balas dentro es «inadmisible» y reclamó que la Fiscalía investigue su procedencia y actúe «con severidad» contra los responsables. «Y lo digo desde un partido que ha sufrido este tipo de cartas cuando a veces precedían al asesinato de ETA», aseveró.

Casado recordó que su formación también ha sufrido en Cataluña estas misivas intimidantes o pintadas en buzones y coches particulares «por parte de totalitarios». Con todo, en su opinión, no se puede «hacer ningún tipo de matización» ante amenazas que intentan «coartar» la libertad de expresión o la acción política en democracia.

Tuit borrado

A esta condena se sumó la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. «Sin ninguna duda —señaló en Twitter— condeno cualquier amenaza, como he hecho siempre». La candidata de los populares el 4M se desmarcó así del tuit que el PP de Madrid, «Iglesias, cierra al salir», había subido y borró poco después de que el líder de Unidas Podemos abandonara el debate de la Ser. Una actitud que el portavoz nacional de los populares, José Luis Martínez-Almeida, tildó de «hipócrita» porque recordó que el exvicepresidente segundo «ha alentado a la violencia en protestas por Hasel o en Vallecas».

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, advirtió que el Gobierno va a hacer todo lo que esté en su mano para descubrir a los autores de las amenazas. «No pararemos —avisó— hasta encontrar quién o quiénes son los responsables». El Ejecutivo consideró que el envío de «una amenaza de muerte en toda regla» a «tres responsables políticos, dos de ellos institucionales», es un hecho «gravísimo» que no puede quedar impune con independencia de quién sea el destinatario.

«Discursos de odio»

Las condenas a las amenazas se sucedieron desde diferentes instituciones, partidos y sindicatos. También desde el Gobierno, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, las calificó de «gravísimas» y pidió no frivolizar con los «discursos de odio» de Vox, que «van calando». En el mismo sentido, Grande-Marlaska aseguró que «hay manifestaciones groseras que generan un sistema de riesgo» y Robles criticó a quienes carecen de valentía para condenar las amenazas. Sobre las amenazas a políticos, la presidenta del Senado, Pilar Llop, afirmó: «No nos vamos a arrodillar». A las condenas se sumaron los presidentes de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; Valencia, Ximo Puig; y Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, entre otros. El PNV, por su parte, denunció que «el clima de odio» que crea Vox se traduce en episodios como las amenazas a Marlaska, Iglesias y Gámez.

Feijoo califica de «inadmisibles» las misivas con balas a Marlaska, Gámez e Iglesias

Juan Capeáns

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, ha calificado como «inadmisibles» las amenazas a Fernando Grande-Marlaska, Pablo Iglesias y María Gámez, y las ha considerado «incompatibles» con el Estado de derecho y las libertades, haciendo esta reflexión extensible a cualquier persona que ejerza un servicio público. En la misma línea se manifestó el número dos de los populares gallegos, Miguel Tellado, que atendiendo a los últimos acontecimientos y a las tensiones electorales a cuenta de estas amenazas le recomendó a Vox que las condenase.

Desde el PPdeG el mensaje fue firme: «En democracia non caben nin a violencia, nin as ameazas, nin a intimidación. A nosa solidariedade é total, e a condena, sen paliativos», afirmó el popular, quien aprovechó el brete para recordar que «o BNG non denuncia a violencia», en referencia a los dos intentos recientes de pactar una declaración institucional en el Parlamento de Galicia.