Illa reclama a Aragonés que dé un paso al lado tras su doble fracaso

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Redacción

La Voz 22/04/2021 05:00 h

El líder del PSC en el Parlamento catalán, Salvador Illa, aseguró ayer que se ve con opciones de ser presidente de la Generalitat, después de que no haya prosperado la opción del candidato de ERC, Pere Aragonès: «Viendo que él no lo consigue, lo normal sería que diese un paso al lado y apoye y deje gobernar a quien ganó». «Aragonès lo ha intentado y hemos constatado dos veces que no tiene los apoyos», subrayó en una entrevista recogida por Europa Press, en la que insistió en que en el Parlamento existe una mayoría de izquierdas -en las que incluye a ERC- y que quiere liderar el Gobierno.

Preguntado por si facilitaría una investidura del candidato republicano, replicó: «Lo que tiene que hacer Aragonès es permitir que yo sea investido, porque yo fui quien ganó las elecciones», y reclamó que se le permita intentar una investidura, algo que depende de la propuesta de la presidenta del Parlamento, Laura Borràs.

Sobre si optaría entonces por repetir las elecciones antes que apoyar a Aragonès, dijo que quien gana los comicios tiene derecho a presentarse a una investidura y gobernar: «Si no quieren hacerlo, ellos sabrán. Serán ellos los que tendrán que dar explicaciones. Yo solo estoy haciendo exactamente lo que en campaña electoral dije que haría». Illa desvinculó la articulación del nuevo Ejecutivo catalán de las elecciones en la Comunidad de Madrid y del hecho de que ERC se abstuviera en la investidura de Pedro Sánchez «Es presidente porque ganó las elecciones y por dos veces. Hubiese sorprendido que ERC hubiese apoyado al PP, Vox o Cs».

Saltarse el Estado de derecho

Preguntado por la judicialización de la política, el exministro de Sanidad sostuvo que «lo que es judicializar la política es saltarse el Estado de derecho», en alusión a lo sucedido en el 2017 con el desafío secesionista.

Por su parte, el portavoz adjunto del PSC-Units en la Cámara, Raúl Moreno, avisó ayer de que el Parlamento debe «empezar a funcionar y a trabajar rápido», por lo que los socialistas han presentado 35 propuestas de resolución «urgentes». «La falta de acuerdo entre las dos fuerzas políticas que pretenden formar Gobierno hace que el Parlamento esté paralizado», aseveró, y destacó que las 35 propuestas de resolución se centran en combatir la pandemia, en la recuperación económica y en que nadie se quede atrás. Entre las propuestas, figuran la apuesta de fortalecer la atención primaria; poner en marcha un plan de choque para reducir las listas de espera, y reabrir centros de atención primaria en ciudades en las que se han cerrado. Además, proponen crear una comisión de estudio sobre la salud mental.