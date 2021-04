Los magistrados del Tribunal Constitucional discrepantes alegan la vulneración del derecho de sufragio de Cantó

El alto tribunal estima que no es elegible por no estar empadronado en Madrid el 1 de enero

Toni Cantó no estará en la lista de Isabel Díaz Ayuso. El Tribunal Constitucional dejó ayer definitivamente fuera de la candidatura liderada por la presidenta madrileña al exdirigente de Ciudadanos fichado por el PP, y también al exalcalde de Toledo, Agustín Conde, por estimar que el hecho de no estar empadronados en Madrid desde el pasado 1 de enero los inhabilita para concurrir a los comicios. Cantó se empadronó el 22 de marzo y Conde, el 26. Más de diez días después de que el 10 de marzo Ayuso llamara a las urnas. La decisión fue reñida en el alto tribunal. Ante un empate a tres, fue el voto de calidad del presidente de la Sala Tercera, Juan José González Rivas, el que decidió. Los tres magistrados favorables a que pudieran ir en la lista, Andrés Ollero, Santiago Martínez Vares y Alfredo Montoya, todos del considerado sector conservador, anunciaron un voto particular discrepante.

