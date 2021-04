El ministro de Justicia prevé que los indultos a los independentistas se resuelvan entre el verano y el otoño

0

La Voz de Galicia

Madrid / Colpisa 15/04/2021

La resolución de los indultos a los presos del procés aún tardará unos meses en conocerse. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, salió este jueves al paso contra las voces que acusan al Gobierno de estar jugando con la decisión por motivos electorales, primero por los comicios de Cataluña y ahora y por los de Madrid, y negó que la tramitación vaya con retraso, como apuntaron PP y Junts per Catalunya. Y también ERC, «harta» de que el Ejecutivo no mueva ficha con la situación de los presos, hasta amenazó con retirarle el apoyo en el Congreso. «Los tiempos son difíciles de calcular, 10 ó 14 meses es un período normal. No vamos con retraso, se calcularán muchas cosas. También podría ser que unos indultos lleguen antes que otros», expresó Campo en Catalunya Ràdio.

Los indultos empezaron a tramitarse en el Ministerio de Justicia en septiembre del 2020. De tal manera que con los plazos que ayer dio el titular del Justicia, aún quedan unos meses hasta la resolución definitiva, que se situaría de acuerdo a sus cálculos entre el verano y el otoño.

Campo recordó que el Tribunal Supremo aún no ha no ha emitido su informe no vinculante al respecto. Sí lo ha hecho la Abogacía del Estado, que no se posicionó ni a favor ni en contra, pues a su juicio se estaría anticipando a una decisión que «solo compete al Gobierno», pero sí destacó que se ha reparado el daño económico ligado al delito de malversación por el que fueron condenados algunos de los dirigentes secesionistas. También ha enviado ya su informe la Fiscalía, que se opuso de modo contundente contra la medida de gracia a los nueve dirigentes secesionistas encarcelados. Campo, en cualquier caso, no avanzó la posición del Gobierno. Las resoluciones podrían no llegar a la vez y ser distintas. «Tenemos una tendencia natural a la unificación, pero los expedientes de indulto son diferentes unos de otros», avisó.