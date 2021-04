Gabilondo llama a «votar masivamente» con un nuevo cartel en el centro de Madrid

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia G. Redondo

Madrid / La Voz 14/04/2021 21:14 h

Ángel Gabilondo se despide de la plaza del Callao, pero no mucho. La Junta Electoral de Madrid ordenó retirar la enorme lona del PSOE, con la imagen del candidato, desplegada en el Palacio de la Prensa de la capital, por infringir la ley electoral que impide este tipo de «propaganda» hasta el inicio oficial de la campaña el próximo día 18 de abril. En su lugar, el partido socialista izó una nueva pancarta.

«Hemos presentado una lona en Callao y lo que llama es a votar. Llamamos a votar, es imprescindible hacerlo cada uno desde sus convicciones», dijo el candidato en un acto en Rivas Vaciamadrid, antes de ser presentado el nuevo cartel. En la lona retirada ayer, la imagen de Gabilondo acechaba la plaza y la Gran Vía bajo el lema «Tras la foto, ¿el Gobierno de Colón?» Esta fue retirada a raíz de la denuncia de PP y Vox. La Junta dictaminó que el cartel «en su conjunto implica un acto de propaganda electoral». Pero el PSOE no quiere abandonar una de las zonas más codiciadas de la ciudad para cualquier publicista por su inmenso tránsito, y seguirá encaramado a la fachada. Tras la confirmación del candidato, el PSOE-M anunció el nuevo cartel. «Tu libertad es ir a votar. Si no puedes ir, vota por correo», reza la nueva pancarta, que evita cualquier referencia al candidato, pero no las siglas del partido ni el rojo corporativo, ni a los aspirantes de otras formaciones políticas.

Promete 125.000 empleos

El candidato a la presidencia por el PSOE recorrió ayer el municipio de Rivas Vaciamadrid, el reducto de Izquierda Unida. Rivas es una de las zonas importantes para el 4M por su aumento constante de su población, por el crecimiento urbanístico y por la revalorización de la zona. Desde allí, Gabilondo avanzó que hoy presentará su programa de gobierno con más de 300 medidas que se inscriben en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno de España presentará durante este mes a la Comisión Europea.

«Nuestro programa de gobierno se inscribirá en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ha presentado el presidente del Gobierno para toda España. Ahí nos inscribimos por una comunidad más digital y tecnológica», dijo tras asegurar que el plan creará 125.000 puestos de trabajo, según sus cálculos.