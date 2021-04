Javier Cercas estudia acciones legales contra quienes lo acusan de alentar una intervención militar en Cataluña

0

Redacción 13/04/2021 20:23 h

El escritor Javier Cercas se ha visto envuelto en una polémica tras su intervención, el pasado sábado, en el programa de TV3 Preguntes Freqüents, donde presentó su última novela, Independencia, y para hablar de la adaptación teatral de su libro sobre el 23-F, Anatomía de un instante. «No sé si decirlo en TV3 puede ser una provocación, pero España es una democracia. No porque lo diga yo, lo dicen todos los estudios de calidad democrática del mundo. Todos», sostuvo Cercas durante el espacio televisivo donde también defendió que Juan Carlos I había parado el golpe de Estado de 1981 y dijo que Jordi Pujol no fue un «antifranquista real».

Estas afirmaciones provocaron un aluvión de críticas en las redes sociales contra el escritor e insultos en las redes sociales. «¿Qué hace en TV3 un promotor del levantamiento militar contra Cataluña? Esto no es libertad de expresión, es una televisión pública que da al fascismo una posición de privilegio», llegó a escribir en Twitter Cristina Casol, diputada de Junts per Catalunya, en referencia a Cercas.

El escritor, en declaraciones a varios medios, se mostró especialmente molesto con este comentario y las reacciones que sus palabras provocaron en una parte del nacionalismo catalán. Cercas considera que se han sacado de contexto unas palabras suyas en un discurso que pronunció en el 2019 en la gala del Día de Extremadura. «Soy un partidario feroz del aburrimiento en política. De un aburrimiento escandinavo, o como mínimo, suizo. Las aventuras me encantan, me apasionan, me vuelven loco, pero en los libros, en el cine y en general en la vida privada. En la vida pública, vade retro, satanás. Ahí, tedio total. Cuando la vida pública, la política, se llena de pasión, aventuras, emociones, como nos ha ocurrido a los catalanes en los últimos años, échate a temblar o llama a la unidad del general», dijo en aquel discurso, recordado ahora por sectores del nacionalismo catalán tras su paso por la televisión autonómica catalana.

«Han interpretado que yo defiendo la intervención del Ejército, cuando lo que hago es una broma en la que planteo que si se produce un desastre político, tienen que acudir los bomberos de la unidad experta en catástrofes» sostiene el escritor para matizar su reflexión. Cercas ya ha anunciado que ha puesto el caso en mano de su abogado para que actúe legalmente contra quienes le acusen de alentar una intervención militar en Cataluña.