Gabilondo: «Madrid no puede ser la primera región de Europa en la que gobierne la ultraderecha»

La Voz de Galicia G. Redondo

Madrid / La Voz 13/04/2021 05:00 h

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad, Ángel Gabilondo, presentó ayer el vídeo de campaña que le acompañará hasta el 4M. Los socialistas también lanzaron su lema Hazlo por Madrid, en el que apelan al voto de los ciudadanos para recuperar una comunidad «conciliadora, progresista, joven, verde y digital». El socialista aseguró que «Madrid no puede ser la primera región de Europa en la que gobierne la ultraderecha».

«Votar a favor de Madrid es parar el Gobierno de Colón», dijo Gabilondo, tras proyectar su spot con imágenes rutinarias de la vida de algunos madrileños bajo la melodía de Nessu Dorma, interpretada por Luciano Pavarotti. «Yo no quiero un Madrid de unos y de los otros el próximo 4 de mayo. Votes lo que votes, vota por tus convicciones, por lo que sientes y lo que eres, pero vota porque Madrid no puede ser la primera región europea gobernada por la ultraderecha. Tu libertad es ir a votar», insiste el PSOE en su campaña.

Gabilondo apeló a evitar la abstención e insistió en acudir en masa a las urnas, algo en lo que incide el bloque de izquierdas en su conjunto, y en lo que están centrando sus esfuerzos también Más Madrid y Unidas Podemos, sobre todo en los barrios del sur de la capital o municipios del conocido como cinturón rojo, donde suelen obtener mayor representación.

Gobierno con Iglesias

«Yo no quiero unas elecciones planteadas en términos de marxismo frente a fascismo. Yo he dicho de qué nos tenemos que ocupar, y, por tanto, el Iglesias del que yo me alejo en este punto es el que plantea las cosas en esos términos», argumentó recordando que el líder de Podemos empezó la campaña afirmando que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acabaría en la cárcel. Gabilondo aseguró, en una entrevista en TVE, que a él no le gusta plantear las cosas de esa manera. Por su parte, el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se refirió a la negativa del socialista para subir los impuestos en la comunidad como una «estrategia» electoral. Iglesias, en una entrevista en Telecinco, se mostró seguro de que si las izquierdas ganan habrá retoques impositivos al alza, porque «asumimos la justicia fiscal», reiteró el exvicepresidente. Un tema que parece no preocupar a Más Madrid ni a Íñigo Errejón, quien volvió a ofrecer su apoyo al socialista para derrotar a Ayuso en una campaña que empieza oficialmente el día 18.