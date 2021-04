El juez del caso Kitchen sopesa citar como investigada a María Dolores de Cospedal tras el 4M

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 12/04/2021 05:00 h

El juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa de Kitchen está a la espera de recibir varios informes policiales sobre las agendas del comisario jubilado José Manuel Villarejo para decidir nuevas citaciones, entre las que puede encontrarse la de María Dolores de Cospedal.

Fuentes jurídicas, consultadas por Europa Press, indican que el magistrado sopesa seriamente llamar a declarar en calidad de investigada a la ex secretaria general del PP y exministra de Defensa María Dolores de Cospedal, pero no quiere interferir en las próximas elecciones de Madrid del 4 de mayo y «con toda probabilidad postergará la decisión a después de los comicios», aunque lo haya decidido con anterioridad. En esta pieza separada número 7 de la causa Tándem se investiga el operativo parapolicial orquestado supuestamente desde la cúpula del Ministerio del Interior para sustraer información sensible al PP, en posesión de Luis Bárcenas. La Fiscalía Anticorrupción ya vinculó en un informe a Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, con la operación Kitchen por la «documentación comprometedora» que Villarejo tendría sobre ella. Y solicitaba la imputación del matrimonio y del exministro Jorge Fernández Díaz por los delitos de prevaricación, descubrimiento y revelación de secretos y malversación de caudales públicos. Su vinculación al caso deriva, según los fiscales, del interés personal que Cospedal tendría en la operación por dos razones: directa como afectada e indirecta como secretaria general del partido.