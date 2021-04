Conde-Pumpido se aparta de los recursos contra el fallo del «procés» tras ser recusado

0

La Voz de Galicia M. A. A.

Madrid / Colpisa 07/04/2021 20:46 h

El magistrado Cándido Conde-Pumpido presentó este miércoles al presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, un escrito en el que le comunica que se abstendrá de participar en los recursos derivados de la causa especial relativa al procés, que juzga los hechos acaecidos en octubre del 2017, cuando políticos catalanes organizaron un referendo ilegal de independencia.

El ex magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo y ex fiscal general fue recusado por todas las defensas de los condenados en la causa del desafío independentista, a cuenta de una conferencia que pronunció en el Congreso en noviembre del 2017. En ella afirmó, entre otras cuestiones: «Lo que me preocupa es […] la pretensión de subvertir el Estado social y democrático de derecho utilizando fraudulentamente la propia bandera de la democracia».

Conde-Pumpido no es el primer magistrado que se aparta de la causa. En octubre del 2020, renunció Fernando Valdés y después fue recusado Antonio Narváez.

Cándido Conde-Pumpido coordinaba al equipo de letrados que revisaba los recursos del procés, tarea en la que estuvo acompañado por Narváez, también experto en asuntos penales. Su recusación fue promovida por Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, los exconsejeros Romeva, Rull y Turull, por Jordi Sànchez, Antoni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig.