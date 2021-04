Junts aleja más la posibilidad de entrar en el Ejecutivo de Pere Aragonès

0

La Voz de Galicia Cristian Reino

Barcelona / Colpisa 07/04/2021 05:00 h

La legislatura catalana sigue en el aire, con el fantasma de la repetición electoral sobrevolando la escena. A la pugna cada vez más enrevesada entre Junts y ERC para cerrar un acuerdo de gobierno, que facilite la investidura de Pere Aragonès, se ha unido una crisis interna en la formación posconvergente, donde se libra una batalla por el liderazgo entre Carles Puigdemont y Laura Borràs a 20 días de un congreso extraordinario del partido.

La purga de Jaume Alonso-Cuevillas como miembro de la Mesa del Parlamento, por cuestionar la estrategia radical de Junts, ha sido la primera señal de la pelea en el partido. La elección de su sustituta, Aurora Madaula, pondrá a prueba cómo están las relaciones entre ERC y Junts, ya que los republicanos se han resistido a confirmar si apoyarán a Madaula, del ala más radical de Junts. Y, por si acaso, los comunes reclaman un asiento en la Mesa del Parlamento. Todo depende de lo que vote Esquerra.

Tanto ERC como Junts se preparan ya para un escenario en el que no sean capaces de llegar a un acuerdo de legislatura. De momento, encallan en casi todo: en el plan de gobierno, en la estrategia común en Madrid y en la hoja de ruta soberanista, que básicamente consiste en decidir qué harán cuando en el 2023 la mesa de diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat esté bloqueada por la negativa del Ejecutivo central a autorizar un referendo. Chocan también por el papel del Consejo para la República y, sobre todo, por el reparto de poder y de consejerías.

El plan B pasaría por que los posconvergentes apoyen la investidura de Aragonès y pasen a la oposición. Borràs reconoció que se están alejando de los republicanos. «Hoy estamos más lejos de entrar en el Gobierno», aseguró en Catalunya Ràdio.

Tras el doble fracaso de investir a Aragonès por la abstención de Junts, Borràs debe realizar otra ronda de contactos para proponer a un candidato. Insiste en que Junts no provocará nuevas elecciones. Mientras, Ernest Maragall (ERC) criticó a Junts y no descartó gobernar en solitario. Los comunes, por su parte, presionan para que ERC se abra a un acuerdo de izquierdas, con el PSC desde fuera, aunque este no acepta esta opción, salvo que Salvador Illa presida el Gobierno.

Borràs, al Superior de Justicia

El Tribunal Supremo, que investiga un caso de posible corrupción de Borràs, ha acreditado su baja como diputada nacional y enviará ya el caso al Superior de Justicia catalán para que la juzgue.