La víctima de la manada de Sabadell: «Me tiró contra el sofá y me violó»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Cristian Reino

Barcelona / Colpisa 06/04/2021 18:38 h

A. M. no solo fue violada en grupo por tres jóvenes en una nave abandonada en Sabadell (Barcelona) cuando tenía 18 años. Ayer tuvo que revivir cómo fue agredida sexualmente por tres hombres, uno tras otro, y fue sometida a un duro interrogatorio en la primera jornada del juicio, en el que el fiscal incluso puso en duda su versión. La víctima declaró en la Audiencia de Barcelona y volvió a recordar el infierno que sufrió el 3 de febrero del 2019, de madrugada, tras estar en un bar con sus amigos, donde estaba uno de los violadores que ya la acosó verbalmente con comentarios machistas.

Fue a la salida, a las seis de la mañana, cuando ese joven la abordó y la agredió sexualmente: «Se abalanzó sobre mí por detrás y me puso contra la esquina. A la fuerza, contra mi voluntad. Me empezó a besar de forma violenta y brusca. Me quedé parada y bloqueada. Tenía mucho miedo. Me introdujo los dedos en la vagina», relató durante la vista en el caso de la llamada manada de Sabadell. Poco después, uno de los presuntos agresores la llevó hacia una nave abandonada, donde la violaron en grupo.

Allí estaban los cuatro acusados y dos más. «Me metió en la nave y el miedo se incrementó», dijo. El juicio sienta en el banquillo solo a uno de los presuntos violadores, ya que otro no pudo ser identificado y el tercero huyó fuera de España (se ha emitido una orden internacional de detención). Los otros tres jóvenes que se sientan en el banquillo, todos ellos de origen marroquí, estaban en la nave y no hicieron nada para ayudar a la víctima y a todos se les acusa del mismo delito como cooperadores necesarios. Se enfrentan a condenas de 37 y 41 años de prisión.

«Temía por mi vida» La joven prestó hoy un testimonio aterrador. «Me tiró contra el sofá y me violó». «Cuando él termina, se levanta, sale de la habitación y me quedo quieta en el sofá, atemorizada y sin tiempo de reacción, y entró otro individuo en la habitación». «Les suplicaba que no hicieran nada. Temía por mi vida. Si habían sido capaces de hacer todo eso, no sabía si iban a matarme», remató. La víctima explicó que se acurrucó en el suelo «con un miedo intenso» y que «no pudo evitar orinarse encima».

Frente a la dureza de lo que narraba A. M., la Fiscalía ponía en duda su versión, incluso interrumpiendo su relato: «¿Está segura de esto?», «¿intentó escapar?», «¿podía percibir con claridad a las personas?», «¿pidió ayuda en algún momento?», fueron algunas preguntas del Ministerio Público.

La violaron repetidas veces hasta que, sobre las 7.30 horas, la joven consiguió escapar al ver que un coche salía de un garaje. En su interior iba un matrimonio al que contó lo ocurrido.