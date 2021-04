La CUP cree que Junts quiere «ganar en los despachos lo que perdieron en las urnas»

0

Redacción 05/04/2021 10:14 h

La diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha asegurado que Junts «quiere ganar en los despachos lo que perdieron en las urnas», y ha añadido que tiene la sensación de que los de Puigdemont no han digerido que han quedado por detrás de ERC en las elecciones pese a que han cedido el liderazgo de las negociaciones a los republicanos.

En una entrevista de Europa Press, ha achacado la abstención de Junts en la investidura del candidato de ERC a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, y su actitud durante la negociación a una estrategia para «hacerse valer y de intentar a última hora arañar más cosas, porque se acaban los plazos».

Ha criticado que ya hicieron lo mismo con la Presidencia del Parlament y la composición de la Mesa: «Hasta dos días antes no pusieron sobre la mesa que entendían que la Presidencia del Parlament les tocaba a ellos... un concepto un poco perverso, ahora me toca porque me toca».

Reguant también ha afeado a ERC que no se atreva a llevarles la contraria y cree que los republicanos han sido «tímidos» en el acuerdo que han alcanzado la CUP porque estaban pensando en que debían contentar después a Junts para gobernar juntos.

«ERC a veces tiene el síndrome del hermano pequeño, que no se atreve a enfrentarse o llevar la contraria al hermano mayor», por lo que les ha reclamado más valentía para proponer políticas de izquierdas y transformadoras.

Tras ser testigo de las negociaciones para la Mesa del Parlament y para la investidura, Reguant ha alertado de que las relaciones entre ERC y Junts son incluso peores que en la anterior legislatura y que el tono del debate de investidura de la formación de Carles Puigdemont era muy beligerante contra republicanos y 'cupaires'.

«Habíamos visto situaciones de ERC y Junts, que compartían Govern, tirándose los platos a la cabeza en el Parlament, pero creo que el discurso del viernes no lo habíamos visto nunca», ha apuntado.

También ha explicado que ha habido «muy pocas» negociaciones a tres bandas, y que no se han vuelto a reunir con Junts y ERC juntos desde antes de la constitución del Parlament, y que desde entonces solo han hecho una reunión con Junts: «La sensación es que muchas ganas de hablar, como mínimo con la CUP, no tienen», ha criticado.