Rubén Pérez: «IU no se diluirá en Podemos; no lo hizo ni en la cresta de su ola»

La Voz de Galicia Carlos Punzón

Vigo | La Voz 02/04/2021 05:00 h

Apuesta por reforzar Izquierda Unida, pero a la vez la confluencia de las fuerzas de izquierdas. El vigués Rubén Pérez, nuevo responsable de política municipal en la dirección estatal de IU asegura que su organización no acabará diluida en Podemos, con quien avanza acuerdos para las municipales del 2023.

-¿Cuántas veces ha estado IU a punto de desaparecer?

-Nos lo llevan diciendo toda la vida. Pero no se puede decir que IU y el PCE no existen y luego estar con la cumbia del peligro comunista del Gobierno. Nos hemos reforzado en lo político y renovado nuestros cuadros, aunque es cierto que hemos perdido la capacidad de impregnación en sindicatos o en el movimiento vecinal de aquel PCE expansivo.

-¿No diluye el perfil de IU estar en tantas y tan diversas coaliciones por toda España?

-Tiene un coste de menor visibilización, pero tratamos de corregirlo con presencia política. A diferencia de otros momentos, lo diferente es que aparece un partido que viene a ocupar el mismo espacio político [Podemos], pero IU en vez de ver eso como una amenaza ha apostado por la confluencia y hemos ganado propuesta política. Ha sido la fortaleza orgánica de IU la que ha permitido al espacio vencer grandes debates políticos y algunos de ellos muy difíciles.

-¿IU sobrevivirá a Podemos?

-IU ha puesto a sus mejores cuadros al servicio de la unidad popular. Por ejemplo, hemos ganado una magnífica ministra como Yolanda Díaz, pero perdimos una coordinadora en Galicia. Y gracias a que IU no se diluyó en Podemos, a que cada fuerza mantuvo su existencia, se pudo mantener un trabajo constante. Ahora nos toca seguir reforzando IU porque hay que recuperarse de procesos electorales como los de Galicia, de grandes fracasos como la deriva de En Marea.

-Dice que sacrifican a sus cuadros en favor de la gobernabilidad, ¿pero le llega a IU con que su líder sea solo ministro de Consumo?

-No quisimos hacer una guerra de la visibilización de los ministros, apostamos por perfiles. Sabíamos el resultado que iba a dar Yolanda Díaz en Trabajo y de no ser por la pandemia, con ella en el ministerio estaríamos ahora en un escenario laboral muy diferente. El ministerio de Garzón estaba pensado para hacer revertir aspectos muy lesivos de la crisis, pero le ha venido encima otra crisis, la actual de consumo.

-No se le nota en frentes como el de las eléctricas, bancos...

-Las políticas de consumo están transferidas a las autonomías, y el PP no ha querido que se toquen esas cuestiones. Nos encontramos muy poca colaboración.

-Yolanda Díaz sigue siendo del PCE, pero dejó IU.

-Hizo una reflexión personal y hay mucha gente que milita en el PCE y no en IU. La sigo considerando de mi espacio, claro.

-¿Se puede ser militante del PCE y futura líder de Podemos?

-No. Sería totalmente antiestatutario. Pablo Iglesias la propone a la Presidencia del Gobierno como candidata de Unidas Podemos. Los militantes de IU no pueden serlo a la vez de Podemos. IU no se diluirá en Podemos, no lo hicimos ni en la cresta de su ola.

-Debe organizar la política local de IU ante unas municipales del 2023 con más carga ideológica.

-Partimos de la ventaja de que en Unidas Podemos el espacio municipal es de IU, es el más consolidado. Tenemos que ver qué espacios hay en cada sitio, aunque ahora me hago ese mapa y me entra el ansia porque es complejo. Lo bueno es que Podemos ha madurado y ya entiende el espacio municipal como clave.

-¿Extenderán el pacto con el PSOE a los ayuntamientos?

-Primero queremos saber cuál es el proyecto municipalista del PSOE. ¿Con el de Abel Caballero?, evidentemente no.

-Y en Galicia, ¿Cuál será la siguiente fórmula tras los fracasos de AGE y En marea?

-EU siempre defendió la vía de las coaliciones electorales, donde cada uno sigue teniendo su personalidad. Los que apostaron por diluir a EU, a Podemos, por hablar de candidaturas ciudadanas, hicieron un fraude político, y los fraudes se dejan de votar. Hay que recoger lo que sí funcionó, la ejemplar política de oposición de AGE. Los cafés de Pontón con Feijoo no ayudan a nada.