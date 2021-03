Yolanda Díaz afronta el reto de imponerse a Irene Montero como referencia de Unidas Podemos en el Ejecutivo

0

La Voz de Galicia

Madrid / La Voz 30/03/2021

La llegada de Yolanda Díaz a la vicepresidencia del Gobierno es el primer paso del plan de Pablo Iglesias para que la ministra de Trabajo, mejor valorada que él en los sondeos entre todos los grupos de votantes, incluidos los de Unidas Podemos, le sustituya como candidata a la presidencia del Gobierno y como líder de la formación. Pero ese plan, que implica que Díaz, que no milita en Podemos sino en el PCE, se convierta en la referencia del partido morado en el Gobierno, puede chocar con alguna resistencia. La ministra de Igualdad, Irene Montero, fue la primera que planteó, ya en marzo del 2019, que «en Podemos la próxima persona que sea secretaria general será una mujer». Entonces nadie dudaba de que Montrose refería a sí misma. Y, cuando en enero del 2021, le preguntaron ya si Díaz sería la elegida, eludió darle su apoyo explícito e indicó que «eso lo tiene que decidir el conjunto del espacio político de Unidas Podemos». Algo que choca con las declaraciones de Iglesias, que instó a la militancia a «apoyar a Yolanda» para que, «si así lo decide ella» y lo ratifican los inscritos, sea la candidata en las próximas elecciones generales.

Iglesias parece tener claro que el desgaste que él ha sufrido afecta también a su pareja. Y que situarla a ella como relevo no se vería como una renovación. Pero el hiperliderazgo que ha mantenido en la formación y entre los miembros de su partido en el Gobierno no le facilita a Díaz la tarea de comandar a los ministros de Unidas Podemos. La titular de Trabajo ha demostrado tener un perfil más dialogante y favorable al consenso que Iglesias y que Irene Montero. Pero la ministra de Igualdad no está dispuesta a transigir en cuestiones que suscitan divergencias con el PSOE, entre ellas la conocida como ley trans que tramita su ministerio y que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, retiene tras cuestionar su «seguridad jurídica». Con Iglesias fuera del Gobierno, Montero es la única que puede desafiar el liderazgo de Díaz. A Belarra la ha promovido ella, y ni el titular de Consumo, Alberto Garzón, ni menos aún el de Universidades, Manuel Castells, tienen ascendencia entre la militancia y los cargos de Podemos. De momento, Díaz, marca liderazgo situando como secretario de Estado de Agenda 2030 a Enrique Santiago, miembro como ella del PCE, que aúna su total confianza y de la de Pablo Iglesias.