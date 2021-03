Junts desaira a Aragonés y sume a Cataluña en otros dos meses de interinidad

0

La Voz de Galicia Cristian Reino

Barcelona / Colpisa 31/03/2021 05:00 h

Tal y como había anunciado, Junts per Catalunya se abstuvo ayer en el pleno de investidura y Pere Aragonès volvió a perder la votación para ser elegido presidente de la Generalitat. Segundo intento y segundo fracaso para el republicano, que tiene dos meses para tratar de convencer a JxCat, que bloquea su elección. Aragonès obtuvo los mismos apoyos que el viernes pasado: 42 votos a favor (ERC y CUP), 61 en contra (PSC, Comunes, Vox, PP y Ciudadanos) y 32 abstenciones (JxCat).

En el debate, en cualquier caso, hubo más cercanía entre ERC y Junts que el viernes. La presidenta de la Cámara catalana deberá iniciar otra ronda de contactos para proponer a un aspirante a la presidencia, sea Pere Aragonès o Salvador Illa, antes de dos meses. Por delante, otros 60 días de interinidad en la Generalitat, que se añaden a los seis meses desde que Quim Torra fue inhabilitado.

erc marca territorio

«Sin sustituciones ni tutelas». En su discurso ante la Cámara para pedir el apoyo de los grupos, Aragonès se dirigió a Junts afirmando que «no hay escollos insalvables». El republicano lanzó guiños a los posconvergentes, reconociendo el papel que el «exilio» y el Consejo para la República tienen para el movimiento secesionista, pero también les advirtió de que su intención es gobernar «sin sustituciones ni tutelas».

Respeto a las instituciones. A juicio de Aragonès, el secesionismo tiene que trabajar de forma conjunta y eso solo será posible si «reconoce todos los espacios, tanto dentro de Cataluña como en el exilio», pero desde la premisa de que el «liderazgo» corresponde a las instituciones, al Parlamento, al Gobierno y a su presidente, que «tienen una responsabilidad indelegable e insustituible». Palabras muy contundentes contra Carles Puigdemont, que reclama el liderazgo del independentismo a través del Consejo para la República, una especie de bicefalia en la que Aragonès lideraría el Gobierno, y él, el procés. El dirigente de ERC cerró ayer esa puerta.

relación con el estado

Mesa de diálogo. Aragonès reiteró que su apuesta pasa por la mesa de diálogo con el Gobierno central. «Hay que afrontar la negociación con el Estado con toda la fuerza y determinación que nos da que el independentismo haya superado por primera vez el 50 % de los votos en unas elecciones al Parlamento de Cataluña», señaló. «Porque el objetivo de esta negociación debe ser conseguir que el conjunto de presos y exiliados puedan volver a ser personas plenamente libres. Y sobre todo, es conseguir que el conjunto de la ciudadanía de Cataluña pueda votar con libertad si quiere ser un Estado independiente en forma de república».

NO A LA REPETICIÓN ELECTORAL

Agotamiento de la ciudadanía. Aragonès echó sobre el tejado de Junts la responsabilidad de una repetición electoral si se produjese. La ciudadanía está agotada y no hay motivos de peso para demorar más la formación de Gobierno, dijo. Y apeló a la responsabilidad de los posconvergentes, con los que cree que están «obligados» a entenderse. «No hace falta esperar dos meses», presionó. El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, criticó la «gravedad» de la abstención de Junts, si bien ha valorado el cambio de tono.

junts exige cesiones

«Tiene 33 diputados no 68». Junts reiteró su abstención. La portavoz nacionalista, Gemma Geis, reclamó a Aragonès que no confunda a los electores ni al Parlamento, al decir que no permitirá tutelas ni sustituciones. «Nadie le impondrá tutelas y menos desde el exilio», replicó. «Reconozca que tiene 33 diputados y no 68», le recordó. Geis apuntó eso sí que el acuerdo está hoy más cerca y que no será necesario agotar el plazo de dos meses. «Nos ha gustado más su discurso de hoy que el del viernes», según Geis, y admitió que Aragonès ya realizó «movimientos de desbloqueo». Aunque reclamó «cesiones». «No jugamos con fechas por tacticismo», insistió, «ni ponemos en duda al candidato», «ni queremos elecciones», aclaró. Junts pidió flexibilidad al republicano y que concrete cómo actuará cuando fracase la mesa de diálogo con el Gobierno y diga no a un referendo.

el psc pide paso

«Vicario de Puigdemont». El jefe de filas del PSC, Salvador Illa, mientras, reclamó a Aragonès que dé un paso al lado y renuncie si no tiene un proyecto para todo el país. Illa avisó al dirigente de ERC de que podría convertirse en el «vicario» de Puigdemont y del Consejo para la República, en el «rehén de los antisistema y de Waterloo». Illa volvió a ofrecerse como alternativa al bloqueo, aunque sigue sin desvelar cuántos apoyos tendría.

LA oferta de los comunes

Gobierno de izquierdas. Los comunes, por su parte, tendieron otra vez la mano al candidato de ERC por si renuncia a llegar a un acuerdo con Junts, para formar un Gobierno de izquierdas entre los dos y con el apoyo externo del PSC. Critican que las lógicas de partido se impongan, dicen, a las necesidades de la gente.

advertencia de la cup

Riesgo de embate de la gente. Los anticapitalistas avisan a ERC y Junts del hartazgo de la ciudadanía y del riesgo de una legislatura de embate de la gente contra el Gobierno catalán.

gobierno paralelo

Humillación desde Waterloo. Alejandro Fernández (PP) avisó a Aragonès de que «desde Waterloo han decidido humillarlo» y le pidió que rompa el cordón umbilical con Puigdemont. Carlos Carrizosa (Cs) acusó a ERC y Junts de querer formar un Gobierno «paralelo para satisfacer egos». Y Vox definió la lucha entre ERC y Junts como la pugna entre [la cárcel de] Lledoners, donde está Oriol Junqueras, y Waterloo, donde reside Puigdemont.

y ahora qué

Dos meses o elecciones. Una vez celebradas las dos fallidas votaciones de investidura del candidato a presidente catalán, se abre un plazo de dos meses, hasta el 26 de mayo, para intentar investir a otro o al mismo candidato. De no lograrse, 54 días después habría que celebrar unas nuevas lecciones.