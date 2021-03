Sánchez nombra a Díaz vicepresidenta tercera y hace ministra a Belarra: «Somos el único Gobierno del mundo con 4 vicepresidentas»

Afirma que ha sido un honor ser vicepresidente del Ejecutivo y confía en que Yolanda Díaz demostrará «el trabajo extraordinario que es capaz de hacer»

«Ha sido un honor ser vicepresidente del Gobierno de España. Ahora me toca seguir trabajando donde creo que puedo ser más útil. Seguimos». El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asistido hoy a su último Consejo de Ministros tras abandonar el cargo de vicepresidente segundo del Ejecutivo para ser candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. El hasta ahora número tres del Gobierno y ministro de Asuntos Sociales y Agenda 2030 se ha despedido a través de un vídeo en las redes sociales grabado en su despacho oficial en el que ha vuelto a repetir su teoría de que, aunque el Ejecutivo es un instrumento con «enorme capacidad para movilizar recursos y mejorar la forma de organizarnos como sociedad», el verdadero poder no está en el Gobierno porque enfrente hay «oligarquías que ejercen su inmenso poder económico y mediático para que las instituciones defiendan sus intereses, y no los intereses de la mayoría».

