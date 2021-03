Ione Belarra: De becaria universitaria y activista a ministra en menos de cinco años

0

La Voz de Galicia

30/03/2021

La secretaria de Estado para la Agenda 2030 desde el año pasado, Ione Belarra, (Pamplona, 25 septiembre de 1987), licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid (2012), facultad donde intimó con Irene Montero, fue designada por Pablo Iglesias candidata a ministra de Derechos Sociales, con un año de experiencia en la Administración y ninguno en la empresa privada. Su veteranía laboral se limita a su trabajo de becaria en la universidad donde preparaba una tesis, a su colaboración con oenegés y a su activismo. Es la imagen del «milagro americano», el triunfo en menos de 5 años.

Con 27 años y un máster en Psicología de la Educación (2014) bajo el brazo entró en la dirección de Podemos de la mano de su mentora, Irene Montero. A partir de entonces su carrera fue meteórica. Atrás quedaron el patinaje de velocidad que practicó en Navarra y la universidad. Desde el 2015 lideró la lista de Podemos al Congreso por Navarra y en el 2018 pasó a ser portavoz de la formación en el Congreso con motivo de las bajas paternales de los máximos mandatarios del partido: Irene Montero y Pablo Iglesias. Nadie más leal que ella para despegar a nivel personal y hacerse visible sin ni siquiera abanicar la silla de sus jefes.

En el congreso de Vistalegre II, en el que Íñigo Errejón arrastró a compañeras como Rita Maestre, Tania Sánchez y Clara Serra a su causa, la navarra no dudó ni un segundo en alinearse con la pareja ganadora. Fue premiada con la portavocía adjunta tras sustituir a Irene Montero y a Errejón, que fue enviado a la fila tres en el Congreso.

Todos sus cargos en el partido estuvieron siempre vinculados a las causas sociales: responsable del área de derechos humanos, ciudadanía y diversidad. Fuera de la política también. Colaboró con Cruz Roja, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y con SOS Racismo. La tesis que preparaba cuando saltó a la política versaba sobre migración, movimientos sociales y género. En la actualidad es secretaria de coordinación ejecutiva y responsable de desarrollo sostenible del partido.

Negociación y polémica

Belarra fue uno de los miembros del grupo de técnicos de Unidas Podemos que conformaron el «ensayo general del futuro Gobierno» o «Gobierno en la sombra» y que después junto a Pablo Echenique negociaron con la delegación socialista —Carmen Calvo y María Jesús Montero—, el fallido Ejecutivo de coalición en julio del 2019. También asistió al fructífero diálogo tras las elecciones del 10N, el conocido como pacto del abrazo. Y formó parte de las conversaciones con el socialista Félix Bolaños para el diseño de la estructura del Gobierno de Pedro Sánchez.

Tras el inicio del Ejecutivo de coalición entre PSOE y Podemos, Ione Belarra dejó el Congreso y fue nombrada Secretaria de Estado para la Agenda 2030 en enero del año pasado, un cargo dependiente de la Vicepresidencia Segunda de Derechos Sociales, ocupada por Pablo Iglesias.

Belarra no se muerde la lengua con los miembros del Gobierno que no son de su partido. De sus ataques en las redes sociales no se han librado vicepresidentas y ministras como Nadia Calviño y Teresa Ribera. Y de modo especial, la titular de la cartera de Defensa, Margarita Robles, pero tampoco el titular de Transportes, José Luis Ábalos.

«Sabemos que a Calviño no le gusta la regulación de precios del alquiler [..] los acuerdos se tienen que respetar y el presidente debe hacérselo entender a los ministros de su partido», dijo de la responsable de Economía.

A Robles la acusó de «alinearse con la derecha y los ultras» por mostrarse contraria a la investigación parlamentaria al rey emérito, lo que para la ministra es «defender las instituciones». Y cuando la socialista criticó a Podemos por actuar como Gobierno y oposición, y reprobó a Iglesias por su comentario sobre el nivel de la democracia española, el partido echó mano de Belarra para contestarle: «Cuando eres la ministra favorita de los poderes que quieren que gobierne el PP con Vox, quizás estés haciendo daño a tu Gobierno».

A la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, la acusó de falta de transparencia con un decreto ley sobre la prohibición del corte de suministros, después de que esta declarara que el refuerzo de la protección «no depende solo» de establecer en un decreto ley esa prohibición.

En relación a la ley de vivienda propuesta por el Ministerio de Transportes y que dejaba al margen a Podemos, Belarra le dijo a José Luis Ábalos que no podía justificar «ni retrasos ni deslealtades en el acuerdo de Gobierno». Tras ser premiada ahora con la cartera de Derechos Sociales, la navarra deberá plantearse prescindir de las redes sociales para opinar cara a cara sobre sus compañeros en el Consejo de Ministros. Dos de los asuntos que le ocuparán de principio son el Plan de Choque en Dependencia diseñado por Iglesias para mejorar la atención, reducir listas de espera y ampliar servicios; y la ley de la infancia, que tramita el Congreso.