ERC no confía en que Aragonès salga investido este martes en segunda vuelta

Redacción 29/03/2021 11:27 h

El diputado de ERC en el Parlamento catalán y vicesecretario general de comunicación del partido, Sergi Sabrià, uno de los negociadores republicanos para formar Gobierno, ha asegurado que «a esta hora» no están en condiciones de decir que este martes saldrá investido su candidato a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, en segunda vuelta, tras el fracaso de la primera votación el viernes en el Parlament.

En una entrevista este lunes en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, Sabrià ha explicado que los equipos negociadores de Junts y ERC se han reunido este sábado y domingo, pero no confía en que lleguen a un acuerdo antes del martes: «Queremos pensar que estamos un poco más cerca. No sé si tendremos tiempo hasta mañana».

Ha concretado que las negociaciones están encalladas en la parte de la «dirección estratégica del proceso independentista», y ha dicho que no es un tema de contenidos, ni de plan de gobierno, porque en esos aspectos están muy cerca, en sus palabras.

Sobre la propuesta del Consell per la República de reformular su gobernanza, Sabrià ha afirmado que «no está nada desarrollada, pero sí apunta bien el problema», y ha emplazado a las formaciones independentistas a encontrar un espacio que todos sientan de todos y donde cada uno pueda poner su voz, ha dicho textualmente.

«Me gustaría descartar elecciones, pero no depende solo de nosotros». dijo Sabrià, que no contempla que ERC forme Govern en solitario con apoyo externo de Junts, porque quieren formar un Ejecutivo a tres, también con la CUP, con quien ERC llegó a un preacuerdo.

Preguntado por si ve el fracaso de la investidura como una humillación, tal y como lo calificó la líder de los comuns, Jéssica Albiach, el diputado republicano ha respondido que en ningún caso fue así y que a Albiach «le debe costar justificarse» para no apoyar el plan de gobierno que presentó Aragonès.