Oltra acusa al PP de hacer un «uso machista» de la condena de su exmarido por abusos sexuales a una menor

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 25/03/2021 13:01 h

La vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha acusado al PP de hacer un «uso muy machista» de la relación personal, «que ya no tiene nada que ver», con su exmarido, condenado por abusos sexuales a una menor tutelada, según recoge Efe.

Así ha respondido Oltra a la diputada del PP Elena Bastidas durante la sesión de control en Las Cortes valencianas, a quien ha recordado que el miércoles registró una petición para comparecer y dar «todas las explicaciones» sobre este caso. El martes se publicó la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que condena a su exmarido por abusos sexuales a una menor que entonces tenía 14 años en el centro donde trabajaba.

En este sentido, la consejera le ha afeado que no se ocuparan «nunca» de la víctima, «que es la niña», y que tiene a disposición la documentación, que requiere un «tiempo de estudio de cuatro horas»: «Vino usted y estuvo media», le ha espetado.

Además, ha incidido en que esta semana se ha conocido otra sentencia del Supremo que «confirma cinco años de corrupciones de menores por haber prostituido a dos niñas del centro de Monteolivete». «Estas niñas no les importan», ha aseverado. «¿Estas niñas no son víctimas? Es feo lo que están haciendo, pero no se preocupen, que tendrán todas las explicaciones», ha manifestado.