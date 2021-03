«No ha habido caja B del PP ni he triturado lo que nunca he tenido en mis manos», afirma Rajoy

0

Redacción 24/03/2021 17:57 h

El ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha asegurado este miércoles en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por las obras de reforma de la sede de Génova que «no ha habido caja B del PP», enfatizando que en sus 40 años de militancia en el partido nunca escuchó hablar de esa supuesta contabilidad paralela, al tiempo que ha deslizado la posible responsabilidad hacia el ex tesorero al indicar que en todo caso «habrá unos papeles de Bárcenas».

«No ha habido una caja B del Partido Popular y, por supuesto, nunca he triturado lo que nunca tuve en mis manos», ha dicho en su declaración como testigo, en alusión a una escena descrita por Bárcenas, según el cual entregó a Rajoy esa presunta contabilidad paralela, él le abroncó por llevarla y acto seguido la destruyó en una trituradora de papel.

«En mis 40 años de militante del Partido Popular no he escuchado a ningún dirigente, militante ni empleado hablar de la famosa caja B», ha insistido para añadir: «La primera vez en mi vida que vi los papeles de Bárcenas fue cuando fueron publicados en un diario nacional el 31 de enero del 2013, por tanto, es metafísicamente imposible que yo haya podido destruir los papeles».

Además, Rajoy ha aprovechado para cargar contra el ex tesorero, recordando que durante sus declaraciones en fase de instrucción dijo que no le entregó los papeles sino solo una fotocopia del último folio, informa Europa Press. «Por tanto, el señor Bárcenas ni siquiera es capaz de estar de acuerdo consigo mismo, y un día nos dice una cosa y al día siguiente nos dice la contraria». En todo caso, ha remachado, «habrá unos papeles de Bárcenas (...) que él tendrá que explicar».

Declaración del expresidente Aznar

Con anterioridad, el expresidente del Gobierno José María Aznar ha negado haber recibido ningún complemento a su sueldo estando en el PP y ha destacado que todo lo que recibió del partido fue por transferencia y lo declaró a Hacienda.

Aznar compareció por primera vez como testigo en un juicio para dar explicaciones sobre la caja B del PP y los presuntos sobresueldos a dirigentes del partido. «Jamás he recibido un sobresueldo», ha respondido tajante. «No sé lo que han hecho los demás ni me importa», ha sido su respuesta al ser preguntado por la acusación ADADE si conocía que se hubieran pagado sobresueldos en el PP en alguna ocasión.

Como hiciese en la comisión de investigación de la presunta financiación irregular del PP en el Congreso, Aznar ha rechazado estar al tanto de ninguna caja B: «Yo no he conocido ninguna contabilidad en B del PP, ninguna contabilidad paralela. No he conocido más contabilidad que la oficial».

Y ante la insistencia del abogado Mariano Benítez de Lugo de si sigue manteniendo que no existe esa caja B, Aznar ha indicado: «Señor letrado me puede preguntar 300 o 500 veces la misma pregunta (...) que la respuesta va a ser la misma».

El expresidente del Gobierno se ha desvinculado tajantemente de las siglas J.M. que aparecen en varios apuntes de abril a julio de 1990 en los famosos «papeles de Bárcenas». «No señor. No he recibido ninguna cantidad ni responde a ninguna consideración que me pueda afectar» esas anotaciones, si es que son ciertas» ha indicado.

Preguntado por si dio instrucción para abonar 3,9 millones de pesetas al exconsejero navarro Calixto Ayesa en 1991, como dijo suponer el exdiputado y expresidente navarro Jaime Ignacio del Burgo, Aznar ha insistido en que no ha autorizado nunca ningún pago porque no era su «función» ni entraba dentro de sus «competencias» o «responsabilidades». «No he autorizado ninguna compensación», ha dicho varias veces.

Del mismo modo ha negado conocer ninguna anotación de los «papeles de Bárcenas» referentes a ex altos cargos del PP porque «ni conocía esos papeles ni conozco esos papeles ni tengo indicios sobre su fundamento y su justificación».

El hecho de que Aznar lleve mascarilla en su declaración, a pesar de estar en el despacho de su domicilio, llevó a la protesta de dos abogados de la acusación. El expresidente se ha justificado al señalar que «yo respeto las recomendaciones de las autoridades sanitarias, igual que recomiendan no viajar, no salir de casa o llevar mascarilla». «Yo soy respetuoso con las indicaciones sanitarias», ha insistido.

Primera comparecencia ante un tribunal

Es la primera vez que Aznar declara ante un tribunal. Lo hace a petición de los acusaciones populares. El que fuera máximo dirigente del partido comparece como testigo por videoconferencia. Ayer fue el turno de tres exsecretarios generales: Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos y María dolores de Cospedal.

Hasta ahora, la línea argumental que han seguido los declarantes ante el tribunal la marcó ya la semana pasada Ángel Acebes, ex secretario general del PP. Se trata, en suma, no solo de desmentir la existencia de una contabilidad paralela durante cerca de tres décadas, sino de rechazar a nivel particular las acusaciones del cobro de sobresueldos con dinero de la caja no oficial. Una versión que choca con las revelaciones realizadas en la vista oral por el extesorero del PP Luis Bárcenas, a quien la Fiscalía reclama cinco años de prisión en la causa por el pago de las obras de la sede nacional.