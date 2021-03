La CUP fuerza el ultimátum de ERC a Sánchez sobre diálogo o vuelta al desafío

0

Cristian Reino

Barcelona / Colpisa 24/03/2021 05:00 h

Aires de despedida en la que pudo ser ayer la última reunión del Gobierno catalán en funciones. El vicepresidente con funciones de presidente, Pere Aragonès, dijo adiós a los consejeros y les agradeció la labor ejercida durante la legislatura. Esquerra espera poder investir a Aragonès en el pleno del Parlamento que empieza el viernes a las diez de la mañana. La sesión tiene fecha y hora, pero de momento no hay candidato. La presidenta de la Cámara catalana, Laura Borràs, inició ayer la ronda de contactos. Entre sus funciones está designar el aspirante a la investidura. Borràs se reunió con PP, Ciudadanos, Comunes y la CUP, y hoy completará la agenda de encuentros con PSC, ERC, Junts y Vox.

La dirigente nacionalista propondrá al candidato cuya posible investidura sea «más viable». En este caso, Pere Aragonès, que de momento cuenta con el apoyo de ERC y la CUP, 42 votos, frente a Salvador Illa, que tiene 33 de su partido y seis de Cs. Los comunes se desmarcaron ayer del socialista contra pronóstico.

Los equipos negociadores han multiplicado su actividad en los últimos días. El plazo que tienen es hasta el viernes para la primera votación de investidura o hasta el martes, según le trasladó Laura Borràs a Jéssica Albiach, pues entiende que los dos días posteriores a la primera votación son «días hábiles», no naturales. La presidenta del Parlamento está dispuesta a dar más tiempo para que negocien. Su partido insiste en que el acuerdo está «muy verde». Junts no ha pasado aún de la fase de criticar a ERC por haber pactado antes con la CUP. Ese acuerdo incluye, no obstante, un elemento que JxCat considera clave: poner límite temporal a la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat para la búsqueda de una salida a la cuestión catalana. ERC reclama que la mesa dé frutos. Hasta ahora había evitado hablar de plazos.

Choques con Junts

La CUP hizo pública la letra pequeña del acuerdo suscrito para apoyar la investidura de Aragonès y que sus bases aún deben validar hoy. Fijan la primera mitad del 2023 como límite para que la mesa de diálogo dé resultados. ERC da dos años de margen al Gobierno. Si «no consigue la resolución política», la CUP y ERC darán por agotada la vía de diálogo, como pide Junts. En ese caso, se abriría un nuevo escenario, en el que se comprometen a «generar las condiciones y los acuerdos necesarios para plantear un nuevo embate democrático, durante esta legislatura, priorizando la vía del referendo de autodeterminación».

Así, el 2023 será el año clave de la legislatura, ya que el documento incluye el compromiso de Aragonès de someterse a una cuestión de confianza sobre su gestión a media legislatura, de realizar una reforma parlamentaria para garantizar la soberanía de la Cámara y blindar a los diputados frente a los tribunales. Borràs está procesada.

ERC y la CUP abogan también por crear una oficina de dirección del procés, con lo que relegan a Carles Puigdemont y a su Consejo por la República, desde donde quería pilotar la hoja de ruta. Además, Jordi Sànchez adelantó ayer que Junts reclama gestionar los fondos europeos. El texto firmado disgusta a los Mossos, pues recoge que se retirarán las acusaciones particulares contra manifestantes y se suspende el uso de pelotas de foam.

Cs, dispuesto a votar a Illa antes que a un «independentista que quiera el embate al Estado»

El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha afirmado que dará apoyo antes a un candidato constitucionalista para investirlo presidente de la Generalitat, en referencia al candidato del PSC, Salvador Illa, que a «un independentista que quiera el embate democrático» al Estado.

En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, en el día en que comenzó la ronda de contactos de la presidenta de la Cámara catalana, Laura Borràs, con los grupos parlamentarios para proponer un candidato a la Presidencia de la Generalitat, Carrizosa lamentó que ERC y la CUP hayan cerrado un preacuerdo para investir al candidato de Esquerra, Pere Aragonès, que pase por el «referendo ilegal y dejar a los Mossos sin foam para hacer frente a los disturbios en la calle».

«Esto es una anomalía que le dan de alguna manera masticada a Junts», dijo en referencia a las negociaciones que tienen que acabar de cerrarse entre ERC y Junts, y afeó que una fuerza minoritaria y antisistema como la CUP condicione el cierre de acuerdos.

Con el apoyo de los diputados del PSC (33), los de los comunes (8) y los de Cs (6), Salvador Illa tendría de momento 47 votos, claramente insuficientes para ser investido presidente frente a los 65 que suman ERC (33) y Junts (32, la mayoría está en 68), además de los 9 de la CUP. De momento, la única opción del socialista sería que Junts no votase por el republicano Pere Aragonés.