Pablo Iglesias tendrá que dejar el Gobierno antes del 31 de marzo por la ley electoral madrileña

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 23/03/2021 20:21 h

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, tendrá que abandonar el Ejecutivo antes del próximo martes 31 de marzo, cuando las listas a las elecciones en la Comunidad de Madrid del 4 de mayo se presenten ante la Junta Electoral Provincial. Aunque el propio Iglesias había asegurado primero que continuaría como vicepresidente hasta el día en el que arrancara la campaña, y después insinuó que dejaría su cargo y su escaño el 14 de abril, aniversario de la proclamación de la segunda república, la ley electoral de Madrid obliga a cualquier candidato a abandonar su cargo en el Ejecutivo.

El texto legal es claro e indica que son «inelegibles» en las elecciones «el presidente y los miembros del Gobierno de la Nación y sus Secretarios de Estado». Y precisa que esa condición de inelegible se otorgará a quienes incurran en esa causa «el mismo día de presentación de su candidatura o en cualquier momento posterior hasta las elecciones». Una normativa que afectaría también, por tanto, a la número dos de la lista socialista y secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, presentado este martes como candidata a la Comunidad de Madrid.

Iglesias ha confirmado que el martes próximo «probablemente» asistirá a su último Consejo de Ministros, para después renunciar a su puesto en el Ejecutivo. Lo ha dicho en los pasillos del Senado, aunque no ha concretado sin embargo cuándo renunciará exactamente a su puesto en el Gobierno de coalición. Sí ha asegurado que el del martes que viene «probablemente» será el último para él, en una breve conversación con los periodistas al salir de la Cámara Alta. Los servicios jurídicos de Unidas Podemos han estudiado con detenimiento los aspectos de la normativa electoral madrileña para evaluar el alcance de los artículos que especifican quiénes son «inelegibles» para formar parte de la Asamblea de Madrid, en la que Iglesias quiere entrar como cabeza de lista de Unidas Podemos.

La salida de Iglesias del Gobierno precipitará el nombramiento de Yolanda Díaz como vicepresidenta tercera del Ejecutivo y de Ione Belarra como nueva ministra de Derechos Sociales. Un relevo que el todavía vicepresidente segundo del Gobierno no quería consumar hasta que comenzara la campaña electoral, Un relevo que el todavía vicepresidente segundo del Gobierno no quería consumar hasta que comenzara la campaña con la intención de rentabilizar la aprobación de la ley de Vivienda. Un objetivo que, al margen de las diferencias en el Ejecutivo sobre el contenido de esa norma, ya no será posible.