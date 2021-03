Igea, de Ciudadanos, denuncia que la moción en Castilla y León se ha fraguado en Moncloa

0

La Voz de Galicia

22/03/2021 12:18 h

Primera sesión del debate de la moción de censura presentada por el PSOE en Castilla y León, que incluso se podría votar hoy dependiendo de la extensión del debate parlamentario. Los socialistas, por ahora, no cuentan con los votos necesarios para que prospere su iniciativa.

El primero en intervenir fue el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, de Ciudadanos y socio de gobierno del PP en la comunidad autónoma castellano y leonesa, quien ha cargado contra el «obsceno juego político» que, a su juicio, representa la moción de censura que se debate este lunes en el Parlamento autonómico. Se ha referido a ella como una partida en la que juegan «unos señores de fuera» y en la que el encargado de mover los peones es «el señor Redondo» -en referencia a Iván Redondo, jefe de Gabinete de Pedro Sánchez-. «La moción no se ha fraguado en esta tierra se ha fraguado en La Moncloa», ha añadido.

Igea ha cargado contra una moción «plagada de trampas y de mentiras» que, según ha advertido, no se presenta contra el Partido Popular de Castilla y León sino contra Ciudadanos en la estrategia del PSOE nacional de «desembarazarse» ahora de los liberales para «destrozar» a Ciudadanos «con el abrazo del oso» en su objetivo de hacerse con el centroizquierda.

El vicepresidente y portavoz de la Junta ha ironizado también sobre la falta de futuro del candidato del PSOE en esta moción de censura, Luis Tudanca, a quien ha criticado por haberse «dejado arrastrar hasta los pies de la fosa» que representa, a su juicio, la estrategia de esta moción. «Es un líder finiquitado», ha espetado Igea a un «sumiso» Tudanca a quien ha advertido de que sus propios compañeros de partido echarán «las últimas paladas de tierra» en esa fosa.

Igea ha tirado de ironía para explicar que Tudanca podría simbolizar las virtudes que proclama el candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, para asegurar que si para ser un buen presidente hay que ser «soso, serio y formal» Castilla y León ya «al mejor presidente», en referencia a Alfonso Fernández Mañueco.

Francisco Igea se ha dirigido también los otros diez procuradores de Ciudadanos -el viernes dejó el grupo la salmantina María Montero- ya que, según ha reivindicado insistentemente, estos liberales son los que hicieron posible el cambio en Castilla y León para recordarles que la política no es un camino de privilegios sino una constante «cuesta arriba», y ha ironizado sobre el enfado del PSOE tras comprobar que no han cedido a sus tentaciones. «El cambio no es el turnismo PP y PSOE, el cambio somos nosotros», ha recordado Igea a los miembros de su grupo de los que depende el éxito de la moción de censura en Castilla y León.

La mañana del lunes la exintegrante del Grupo Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, la salmantina María Montero, ha trasladado a algunos de sus excompañeros la intención de abstenerse en la votación de la moción de censura presentada por el PSOE contra el Gobierno autonómico. De esta forma, la abstención de Montero se sumaría al menos a la ya anunciada por el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, mientras que el leonesista Luis Mariano Santos, también en el Grupo Mixto, mantiene la incógnita sobre el sentido de su voto.

De confirmarse ambas abstenciones y el voto contrario anunciado por la única procuradora de Vox, Fátima Pinacho, el PSOE necesitaría aún cuatro votos para alcanzar los 41 precisos para que prospere la moción de censura, una vez asegurados los síes de los dos procuradores de Podemos.

«Rapiñar con intrigas»

En la misma línea, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), acusó al PSOE de estar «rapiñando apoyos con intrigas» para intentar que prospere la moción de censura contra él, pero ha augurado que el aspirante socialista a relevarle, Luis Tudanca, se va a llevar «una bofetada de honradez, dignidad y lealtad».

«Representa usted lo peor de la política», le ha espetado Mañueco al socialista, a quien ha acusado de ser el «Fernando Simón de las Cortes de Castilla y León», un «personaje sin rumbo, ni ideas, ni liderazgo», que «únicamente es dócil y sumiso a los intereses de Pedro Sánchez».

El portavoz socialista, Luis Tudanca

Por su parte, el candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca, ha desglosado una batería de once proyectos legislativos que marcarían su acción de gobierno, entre otras una de mejora sanitaria, otra de desarrollo rural y otra dirigida a los trabajadores autónomos.

El representante socialista aún no tiene los apoyos necesarios para que prospere su iniciativa (41), ya que por el momento únicamente suma 37 votos -35 del PSOE y 2 de Podemos-, por lo que necesitaría al menos otros cuatro, con la vista puesta en lo que puedan hacer el procurador leonesista de UPL y la procuradora no adscrita María Montero, que dejó Cs el pasado viernes, y al menos otros dos procuradores naranjas, pese a que la mayoría de ellos ha anunciado públicamente su «no» a la moción.

Tudanca ha explicado que su proyecto de comunidad está plasmado ya en las propuestas que realizó el PSOE en el Pacto por la Reconstrucción, tras la primera ola de la covid, y también en las iniciativas para aspirar a los nuevos fondos europeos: «La ilusión de un gobierno que cree en la gente de esta tierra y que pelea con ganas por su presente y su futuro».

El líder socialista ha incidido en que fue el PSOE la fuerza más votada en las pasadas elecciones y ha considerado que la «combinación letal y explosiva» de la «soberbia e indolencia» del presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco (PP), y el vicepresidente, Francisco Igea (Cs), merecen acabar.

Tudanca ha apelado a la «historia negra del PP en Castilla y León», con mención a los casos de corrupción investigados por la Justicia que el PSOE atribuye a los populares, mientras que a Ciudadanos le ha afeado que permitiera que el gobierno autonómico fuera «intervenido» por las direcciones nacionales de los partidos: «Aquí hay a quienes no necesitan comprar hoy porque ya les compraron entonces», ha dicho.