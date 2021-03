Gabilondo cierra la puerta a posibles pactos con Iglesias

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 22/03/2021 13:47 h

El candidato del PSOE a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Ángel Gabilondo, ha indicado que en caso de no obtener la mayoría en estos comicios estaría abierto a pactar con Cs o Más Madrid para formar gobierno, pero no con el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, por su «clima de confrontación».

En una entrevista con La Sexta, recogida por Europa Press, Gabilondo ha indicado que no le gusta el modo de plantear la situación que tiene la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y Pablo Iglesias de «confrontación, extremismo y anulación del contrario».

A la pregunta de con quién pactaría para gobernar en la Comunidad de Madrid, el portavoz socialista ha dicho que lo haría con Ciudadanos y Más Madrid, que es lo que hubiera querido en el 2019 porque así se hubiera construido «un espacio plural y abierto». «Con este Iglesias, no», ha lanzado.

A su juicio, Cs se equivocó al unirse al PP y también ha reconocido que con Unidas Podemos en la Asamblea han trabajado «muy bien». No obstante, ha señalado que le «intranquilizaría» que alguien con «un planteamiento extremista y radical formara parta del gobierno».

«Espero que eso no evolucione en esa dirección, pero planteadas así las cosas no quiero. No descalifico a Iglesias, comparto muchos puntos de vista. Esto no es una negativa a él, sino a cómo plantea la cuestión en Madrid. No puede ir por esas vías de confrontación y así planteadas las cosas, no», ha explicado.

Gabilondo asegura que no le representa «ni el odio ni la furia» y cree que con esta idea de confrontación «la mayoría de la ciudadanía no se siente representada». Así, insiste en la necesidad de que haya «un gobierno en serio».

El candidato del PSOE cree que el debate no está en «comunismo o libertad» ni en convertir la «política en espectáculo», sino en «resolver los problemas de la ciudadanía» alejándose de «extremismos y polarizaciones». Además, reconoce que Vox «tiene algo de ultraderecha». Por último, sobre la lista que conformará su equipo ha asegurado que será un listado de personas «con capacidad para ocupar responsabilidades de gobierno».