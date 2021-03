Fran Hervías, ex secretario de organización de Ciudadanos: «La única persona que puede ganar al sanchismo es Casado»

0

La Voz de Galicia GUILLERMO REDONDO

Madrid, La Voz 21/03/2021 05:00 h

Tras la moción de censura presentada por Ciudadanos en Murcia contra el Gobierno regional del PP, y del propio Cs, se produjo un cisma en el centroderecha. Desde entonces, son múltiples los nombres desencantados con la deriva de la formación naranja que abandonaron el barco. Entre ellos, Fran Hervías, el ex secretario de organización de los liberales, que se ha sumado a las filas del Partido Popular.

—¿Qué decantó su salida de Ciudadanos?

—Básicamente, llevaba tiempo indicando a la dirección que el giro ideológico que se había hecho no era acertado y se alejaba de los valores liberales que dieron origen a Cs a nivel nacional. Tuve varias reuniones con los dirigentes. El 17 de febrero tuve la última. Me di cuenta de que yo ya no tenía cabida en el proyecto. Me confirmaron que se iba a seguir la línea de tender la mano al Gobierno de Moncloa. Decidí claramente que tenía que poner punto final a mis 15 años de militancia.

—¿Conocía la moción de censura de Murcia?

—No, no, no. Me llevé una sorpresa cuando vi que se estaba preparando. Dije: «¡Joder!». Además, en la Región de Murcia el Gobierno funcionaba bien, estaban consiguiendo logros. Me quedé bastante sorprendido.

—¿Por qué se dio desde Murcia?

—La verdad, no lo sé. Parece ser que se negociaba directamente con Moncloa, pero es que el secretario general del PSOE en la región está imputado por corrupción. No lo acabo de entender.

—¿Cuáles van a ser sus funciones en el PP?

—Yo vengo a trabajar. Ni voy a ir en las listas de Ayuso, ni voy a tener un cargo en el partido. Vengo a ayudar, a echar una mano, convencido de que tenemos que echar a Sánchez de la Moncloa y que la única persona capacitada para poder ganar al sanchismo es Pablo Casado.

—Dada la situación actual, ¿existe lugar para el centro?

—Es una situación de emergencia nacional. Tenemos un Gobierno que piensa más en las sillas y los sillones, un Gobierno que piensa más en sus intereses personales. Les da igual con quién pactar con tal de seguir en la Moncloa. Esa es la emergencia nacional. El problema de España tiene nombres y apellidos: Pedro Sánchez. Lo que tenemos que hacer es concentrar para conseguir echar a Sánchez e Iglesias. Ayuso ya ha conseguido quitar a Iglesias. Hay que ganarle en las urnas.

—Conociendo su caso, el de Brabezo, el de Álava... ¿Habrá próximas adhesiones al PP de políticos desencantados con Cs?

—Habría que hablar personalmente. Creo que es importante destacar que esto no es un tema en el que gente de un partido se va a otro. Esto es un tema de lo que necesita España. Aquí la clave es que tenemos que anteponer los intereses de España y de los españoles por encima de los intereses partidistas, de las sillas y de los colores. Tenemos que trabajar para que no se dinamite el marco constitucional, para que se sigan preservando derechos de igualdad, de solidaridad, de libertad, que representan los valores liberales. Esos valores los representa Casado.

—Isabel Franco, Juan Ginés, Emilio Argüeso, Marta Rivera... ¿Se trata con ellos desde el PP?

—Yo en Ciudadanos tengo muchos amigos, buenos amigos. Después de 15 años y de haber estructurado el partido en España... Imagínese la de amigos que tengo en Cs. Amigos a los que les deseo lo mejor, la mayor suerte del mundo y de quien no puedo hablar nada malo.

—Con los amigos se conversa...

—Sí. Se tienen conversaciones de todo tipo, y muchas veces de todo, menos de política.

—¿Conocía la posibilidad de una moción de censura en Madrid?

—Sé lo que he leído. Lo explicó Sergio Brabezo, que efectivamente se les hizo firmar un documento de moción de censura en contra de la presidenta Ayuso.

—¿Este reguero de salidas puede provocar la desaparición de Cs?

—Daría mucha pena que el proyecto que tanto costó construir y en el que algunos nos dejamos media vida... Yo insisto, les deseo la mejor de las suertes, pero voy a trabajar para que el PP sea el referente que pueda ganar. Ojalá Cs cambiara el rumbo y dejara de acercarse al sanchismo.

Pieza clave durante el auge y la caída de Ciudadanos

Francisco Javier Hervías (Tosa de Mar, 1983) entregó su acta de senador tras anunciar su marcha del partido que ayudó a asentar en el panorama nacional. Comenzó su carrera política en Cataluña, donde fue diputado, y desde donde inició la expansión de Cs por el resto de España. En las épocas de bonanza de la formación, ocupó el cargo de secretario de organización de la mano de Albert Rivera, y pasó a ser diputado nacional. Tras la debacle del 2019, dimitió de sus cargos, pero se mantuvo dentro del partido.