El partido dejará de ingresar 400.000 euros al perder su grupo propio en el Senado

La Voz de Galicia m. e. alonso

madrid / colpisa 19/03/2021 05:00 h

Ciudadanos se desangra sin que Inés Arrimadas pueda hacer nada para taponar la herida. La moción de censura contra el PP en Murcia ha empujado al partido al fondo del abismo y ha terminado por quebrar los grupos del Congreso y el Senado. En las últimas 24 horas, tres parlamentarios han decidido abandonar el barco dejando al partido naranja sin grupo propio en la Cámara Alta a partir de junio y sin la correspondiente subvención económica, que asciende a 387.000 euros.

De los tres, solo la diputada Marta Martín ha decidido entregar su acta. Los otros dos senadores, Ruth Goñi, por Navarra, y Emilio Argüeso, por la Comunidad Valenciana, retendrán su escaño y se integrarán en el Grupo Mixto. Seguirán así el mismo camino que un día antes emprendió el diputado sevillano Pablo Cambronero, que con su salida debilitó la posición de los naranjas en el Congreso al perder un sillón de los diez que tienen.

En la dirección creen que el goteo de salidas está orquestado desde la calle Génova para que cada día haya un nuevo abandono y prolongar la imagen de un partido en descomposición. No dudan de que habrá más «sorpresas» cuando esté a punto de presentarse la candidatura de Isabel Díaz Ayuso para las elecciones de Madrid del próximo 4 de mayo. La presidenta madrileña ha sondeado ya a su exconsejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, y no descarta otras incorporaciones de más desertores de las filas liberales.

Un giro no entendido

La diputada Marta Martín no estaba satisfecha con las decisiones que su partido estaba tomando e hizo llegar a la dirección una petición para reflexionar sobre la estrategia y el rumbo de la formación tras la carambola murciana. Se lo transmitió ayer en persona a la propia Arrimadas, después de que esta reuniera a su grupo parlamentario para hacer una férrea defensa de que el centro político es pactar a ambos lados del tablero. La diputada mostró su disconformidad y anunció su salida. «Que ese escaño no sirva jamás para dar alas ni a nacionalismo ni a la corrupción», pidió. En términos muy similares se expresó en su carta de despedida Ruth Goñi, que sostuvo que Ciudadanos «ha cambiado de ideología». El partido, considera la senadora navarra, «ha enterrado sus valores liberales para seguir abrazándose al sanchismo». Un cambio ideológico que también resaltó Argüeso para justificar su adiós, y que la dirección de Ciudadanos niega. «Hemos sido coherentes. Somos el puente entre el PP y el PSOE, lo venimos demostrando desde el 10 de noviembre; no han entendido nada», replicó Edmundo Bal.