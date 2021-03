Edmundo Bal se presentará a las primarias para ser el candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz María Eugenia Alonso

Redacción / Madrid / Colpisa 18/03/2021 20:48 h

El exvicepresidente de la Comunidad de Madrid y líder de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado, ha anunciado que da un paso a un lado y que será el portavoz de la formación naranja en el Congreso, Edmundo Bal, quien se presente a las primarias del partido para optar a la presidencia de la Comunidad de Madrid, informa Europa Press.

Lo ha avanzado el exdirigente madrileño en una declaración ante los medios de comunicación, emitida de forma telemática y sin preguntas, en la que ha estado acompañado del propio Bal.

«Arranca, ya que no hay más remedio, una campaña electoral donde mi partido va a salir a darlo todo, a demostrar que somos un partido más necesario que nunca. Somos necesarios para ser el contrapeso sensato a la polarización, a la radicalización, un partido que apuesta por la sensatez. Y yo no tengo ninguna duda de que el mejor candidato posible para presidir la Comunidad de Madrid es mi amigo y compañero Edmundo Bal», ha desvelado, para a renglón seguido contar que fue él mismo el que le pidió que se presentase.

Aguado, quien ha trasladado emocionado que cierra una etapa aunque seguirá en la Ejecutiva Nacional, le ha trasladado «todo» su apoyo y se ha mostrado convencido de que la inmensa mayoría de afiliados, de simpatizantes y también una gran parte de los ciudadanos ven en Bal «el futuro presidente de la Comunidad de Madrid».

«Digo que sí a Madrid»

A continuación, el todavía portavoz en el Congreso ha agradecido de forma «sincera» el trabajo al frente de las consejerías del Gobierno regional y de un Ejecutivo «difícil» de Aguado, que no ha pensado «en sus intereses personales» ni en «aferrarse al cargo» sino en «lo mejor para todos». «Tú has aguantado, has resistido, solo pensando en el bien de los madrileños, siendo de Ciudadanos cien por cien», ha ensalzado.

Bal ha contado que, aunque este miércoles decía que estaba contento con la labor que realizaba con el grupo parlamentario, le llamó Aguado por la noche y le dijo que creía que él era mejor opción, que creía que el partido ganaría con él y que los madrileños también ganarían más. «Cuando a uno le dice eso una persona como él, no se puede decir que no y sí es para mi un honor ser diputado, estar en el Congreso, estar en el hemiciclo, pero si Nacho me dice eso, yo le digo que sí a Nacho. Yo le digo que sí a este partido. Yo le digo que sí a Madrid, a todos los militantes, a todos los españoles», ha recalcado.

En este punto, ha agradecido las muestras de cariño que ha tenido de la militancia estos días, que han sido «tan duros» para el partido. «Muchos me decían 'preséntate' y yo contestaba con evasivas y trataba de quitarme de en medio, pero cuando Nacho me llamó y me dijo que quería que fuera yo, no pude decirle que no», ha insistido.

Bal ha indicado que todos saben quien es, un abogado del Estado que se ha pasado la vida «sirviendo a la gente». Nació en Huelva y ha vivido toda la vida en Madrid, en una ciudad que «no pregunta nunca de dónde eres ni de dónde vienes».

«Soy de Madrid, estudie aquí el Bachillerato. Soy del barrio de Cuatro Caminos. Esta es mi comunidad autónoma. Me he recorrido la Sierra. He hecho rutas en moto con mis amigos. Es una comunidad maravillosa, llena de gente muy buena», ha dicho.

Ha recordado que su entrada en política fue hace dos años y un día, el 17 de marzo del 2019, en un parque de Majadahonda y que su agrupación electoral es la de Fuencarral-El Pardo. Así, ha reivindicado que «es diputado por Madrid y que quiere presentarse por Madrid».

«No quiero que nos arrebaten el centro»

«Quiero presentarme a estas primarias para ser el presidente de la Comunidad de Madrid y quiero hacerlo porque no quiero que nos arrebaten el centro. No quiero que nadie nos quite la moderación, el sentido común, la política útil, el encontrar soluciones a los problemas reales que tienen los madrileños. Me niego radicalmente a que en la Comunidad de Madrid gobiernen los extremos. Me niego radicalmente a la polarización», ha declarado.

Bal ha hecho hincapié que con los eslóganes de estos días de otros partidos parece que «solo hay dos polos» pero no es así: «No hay dos polos, no hay dos bandos. Está Ciudadanos». Así, ha reivindicado que su formación es «la garantía de que esos extremos no van a gobernar» y que en Madrid se va a hacer políticas «moderadas, sensatas y de centro, pensando solo en los madrileños».

El candidato a las primarias se ha mostrado consciente de lo que tendrá que trabajar en los próximos días hasta el 4 de mayo pero ha manifestado que le encantan «los retos». «Si los militantes quieren que yo sea el candidato, no voy a dejar de trabajar un segundo para conseguir que todos los madrileños depositen en mí su confianza», ha concluido.

Las primarias para elegir al candidato de Ciudadanos para el 4 de mayo serán este domingo o a principios de la próxima semana, y por el momento solo Aguado y un militante de Las Rozas, Juan Carlos Bermejo, han manifestado públicamente su intención de presentarse.

Ignacio Aguado anuncia que da un paso atrás y el candidato en Madrid será Edmundo Bal Ignacio Aguado anuncia que da un paso atrás y el candidato en Madrid será Edmundo Bal Cs

Cs dejará de ingresar 400.000 euros al perder su grupo propio en el Senado

María Eugenia Alonso

Ciudadanos se desangra sin que Inés Arrimadas pueda hacer nada para taponar la herida. Cuando hace poco más de un semana la líder liberal bendijo la moción de censura contra el PP en Murcia, no contempló en ningún momento que su movimiento iba a desencadenar la guerra total con los populares y a hacer saltar por los aires la coalición en Madrid. Dos errores de cálculo que han empujado al partido al fondo del abismo y que han terminado por quebrar los grupos del Congreso y el Senado.

En las últimas 24 horas, tres parlamentarios han decidido abandonar el barco dejando al partido naranja sin grupo propio en la Cámara Alta a partir de junio y sin la correspondiente subvención económica, que asciende a 387.000 euros. De los tres, solo la diputada Marta Martín ha decidido entregar su acta. Los otros dos senadores, Ruth Goñi, por Navarra, y Emilio Argüeso, por la Comunidad Valenciana, retendrán su escaño y se integrarán en el Grupo Mixto. Seguirán así el mismo camino que un día antes emprendió el diputado sevillano Pablo Cambronero, que con su salida debilitó la posición de los naranjas en el Congreso al perder un sillón de los diez que tienen. «Quien no crea en el centro que se vaya cuanto antes», advirtió este jueves el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal.

En la dirección creen que el goteo de salidas está orquestado desde la calle Génova para que cada día haya un nuevo abandono y prolongar la imagen de un partido en descomposición. No dudan de que habrá más «sorpresas» cuando esté a punto de presentarse la candidatura de Isabel Díaz Ayuso para las elecciones de Madrid del próximo 4 de mayo. La presidenta madrileña ha sondeado ya a su exconsejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, y no descarta otras incorporaciones de más desertores de las filas liberales. «Se quieren cargar a Ciudadanos pero no lo van a conseguir», aseveró el abogado del Estado y hombre fuerte de Arrimadas.

Bal puso su mejor cara para despedir a Martín, la hasta ahora portavoz de Educación en el Congreso y una de las parlamentarias más veteranas de la formación. La alicantina dio el salto a la política en el 2015 de la mano de Albert Rivera y desde entonces ha revalidado su escaño en cada cita electoral. «Es una gran experta en materia de educación y universidades. Quiero destacar cómo ha luchado con tesón en la tramitación de la ley Celaá», dijo el portavoz, que alabó haber dado el paso «con dignidad» al entregar su acta de parlamentaria. Se va «con dignidad» al renunciar a su escaño, actitud que no tuvieron sus dos compañeros de fuga.

Un giro no entendido

Martín no estaba satisfecha con la posición y las decisiones que su partido estaba tomando e hizo llegar a la dirección una petición para reflexionar sobre la estrategia y el rumbo de la formación tras la carambola murciana. Este jueves se lo transmitió en persona a la propia Arrimadas después de que esta reuniera a su grupo parlamentario para hacer una férrea defensa de que el centro político es pactar a ambos lados del tablero. La diputada mostró su disconformidad y anunció su salida. «Que ese escaño no sirva jamás para dar alas ni al nacionalismo ni a la corrupción», pidió en su despedida. En términos muy similares se expresó en su carta de despedida Goñi, que sostuvo que Ciudadanos «ha cambiado de ideología». El partido, considera la senadora navarra, «ha enterrado sus valores liberales para seguir abrazándose al sanchismo». Un «cambio ideológico» que también resaltó Argüeso para justificar su adiós, y que la dirección de Ciudadanos niega. «Hemos sido coherentes. Somos el puente entre el PP y el PSOE, lo venimos demostrando desde el 10 de noviembre; no han entendido nada», afirmó Bal.

Argüeso, a quien el partido ha abierto un expediente por sospechas de que estaba ofreciendo «prebendas» para alentar el transfuguismo hacia el PP, fue descubierto el miércoles comiendo, según publicó El Español, con sus dos compañeras disidentes y el exsecretario de organización de Ciudadanos, Fran Hervías, que ya tiene despacho en la sede del PP. «Una imagen vale más que mil palabras», dicen en el entorno de Arrimadas, donde no hay duda de que Hervías está detrás de la operación de «acoso y derribo» para que Pablo Casado consiga su anhelada «reunificación del centroderecha» gracias a los desertores.