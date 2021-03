4M: Ayuso ve «acabado» a Pablo Iglesias y cree que «Madrid será quien ponga punto y final» a su historia política

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 18/03/2021 14:48 h

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que no quiere dedicarle «un minuto» al líder de Podemos, Pablo Iglesias, y ha trasladado que «Madrid será quien ponga punto y final» a su historia política. «Yo creo que Pablo Iglesias está acabado y no le voy a dedicar ni un minuto», ha contestado a los periodistas, preguntada por las críticas que ha vertido sobre su modelo el vicepresidente segundo del Gobierno.

Ayuso ha declarado que no tiene nada que decirle. «Él tiene que hacer su campaña. No seré yo la que alimente a un personaje, y a una candidatura, que sobre todo no representa en absoluto lo que yo quiero para Madrid», ha remarcado.

Así, ha manifestado que ella no quiere para Madrid a los «socios del entorno de ETA o a los independentistas quieren, por ejemplo, en Cataluña». En este sentido, ha dicho que ella no quiere que en la región «se quemen las calles, se destruya el empleo, ni las algaradas ni revoluciones que están provocando los socios de Iglesias», informa Efe.

«Mi proyecto y el suyo no tienen absolutamente nada que ver. Yo estoy convencida de que Madrid será quien ponga punto y final a la historia política de Pablo Iglesias», ha sentenciado.