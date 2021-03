Ana Pontón subraya que para las «forzas estatais» España «empeza e acaba en Madrid»

0

16/03/2021 21:24 h

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, aprovechó la tormenta política desatada por la convocatoria electoral en la Comunidad de Madrid para reivindicar el papel de partidos como el Bloque frente a unas «forzas estatais» que ve obsesionadas con lo que sucede en Madrid.

Para la líder del BNG, las actuales turbulencias no hacen más que confirmar la importancia para Galicia de contar con fuerzas políticas propias que «teñan as mans libres» para defender sus intereses frente al Gobierno central. «Porque todos estes movementos o que están poñendo de relevo é que para as forzas estatais o Estado español empeza e acaba en Madrid», recalcó Pontón.

Sobre el hecho de que otra ministra gallega, en este caso la ferrolana Yolanda Díaz, ascienda a vicepresidenta del Gobierno, Pontón subrayó que ya hubo en el pasado muchos ejemplos de políticos gallegos en el Gobierno central, «que non supuxeron ningún cambio significativo para o noso país, non hai tanto tiñamos un presidente de Pontevedra, que veraneaba en Sanxenxo, e os feitos para Galiza no foron notorios», argumentó.