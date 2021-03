Feijoo, sobre el anuncio de Iglesias: «Esto es la antipolítica»

Feijoo, en la residencia de mayores Porta do Camiño, de Santiago

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

Santiago / La Voz 15/03/2021 14:30 h

«Esto es la antipolítica». Ha sido la reacción del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, al anuncio de Pablo Iglesias de que deja el Gobierno para ser el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Feijoo, que ha hecho estas declaraciones durante la visita de la residencia Porta do Camiño, ha calificado la situación de «mala serie de televisión» en la que buscar un titular cuanto más llamativo mejor en un momento en el que «hay que dar estabilidad a las instituciones y no movernos en este mar de de inestabilidades, de frivolidades y de improvisaciones».

«La vicepresidencia que debe ocuparse de las residencias de mayores parece que ha decidido ocuparse de otras cosas», ha criticado el presidente de la Xunta a su llegada a Porta do Camiño. Feijoo se ha preguntado si Pablo Iglesias ha decidido abandonar el Gobierno de manera unilateral «o porque lo ha invitado el presidente».

En cualquier caso, «parece que hay que tensionar todavía más la vida política de Madrid» a través de un «jueguecito de ajedrez con el que los dirigentes confunden a 47 millones de españoles» y que solo muestra una «visceralización y radicalización de la vida pública» que el presidente de la Xunta ha calificado de preocupante. «Esto es una política líquida, evanescente e improvisada», ha lamentado Feijoo, que ha insistido en que España «no se merece una improvisación de 24 horas», ya que Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de avalar la convocatoria de elecciones.

«Por mí que no quede», ha dicho Feijoo sobre la posibilidad de que Yolanda Díaz sea la nueva vicepresidenta, no sin antes criticar que «ahora las propuestas se hacen por vídeo y comprometen al presidente». En cualquier caso, el presidente de la Xunta ha recordado que esta es una oportunidad que tiene los ciudadanos para que «no gobierne el populismo en sentido estricto, el populismo en sus más continuas e intensas esencias, junto con un socialismo a la deriva».

«El monopolio de los pactos contra natura se lo vamos a dejar al PSOE»

El presidente de la Xunta asegura que el objetivo de Ayuso es gobernar en solitario, sin «deslealtades» ni «intrigas»

B. Antón

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, aseguró este lunes en Ferrol que el objetivo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es obtener la mayoría suficiente en las elecciones del próximo 4 de mayo para poder gobernar en solitario en la región. «No es fácil, pero sí es posible, y en este momento se dan las circunstancias en Madrid, después de lo que hemos vivido hace una semana, para dejarnos de bromas, dejarnos de intrigas y dejarnos de deslealtades, y construir un gobierno para los próximos cuatro años, que es lo que todos necesitamos y la Comunidad de Madrid de una forma especial», afirmó Feijoo tras un acto celebrado en el campus de Ferrol, poco antes de que se hiciese pública la salida de Pablo Iglesias del Gobierno central para disputarle la presidencia a Ayuso.

Sobre un posible pacto del PP con Vox para revalidar su mando en la Comunidad de Madrid, el presidente recalcó que el objetivo de Ayuso es obtener la mayoría absoluta, «y todo lo demás es lírica». «El objetivo no es esperar a que un gobierno no obtenga la mayoría absoluta para gobernar con todos, porque para eso ya tenemos al PSOE. No, el objetivo del Partido Popular es conseguir una mayoría absoluta para poder gobernar y dar estabilidad».

Feijoo siguió abundando en su ataque al partido socialista al asegurar que «lo que está claro es que, sobre coaliciones, sobre pactos contra natura, sobre pactar con todos y con todas esas contradicciones, de momento ese monopolio se lo vamos a dejar al PSOE». En este sentido, el presidente de la Xunta aseguró que Ayuso va a «pactar con los madrileños», como hizo él mismo en las pasadas elecciones autonómicas de Galicia. «Yo intenté pactar con los gallegos y los gallegos entendieron el mensaje. Supieron que si votan al PP, tendrán un gobierno de centro derecha, y que si votan a cualquier otra formación política, gobernará probablemente la izquierda y el populismo».

«Si dispersamos el voto del centro derecha, al final nos quedaremos en la oposición, y si lo concentramos, al final gobernaremos», concluyó Feijoo en un llamamiento para que los votantes cierren filas en torno a Ayuso.