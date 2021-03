Las elecciones en la Comunidad de Madrid entran en un laberinto jurídico

0

El futuro político de Madrid se decide este fin de semana en la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Este domingo los magistrados que componen el tribunal deberían determinar si se paralizan o no las elecciones en la Comunidad el 4 de mayo, y si dan o no la razón a lo acordado por la Mesa de la Asamblea, que estimó que las dos mociones de censura de PSOE y Mas Madrid se presentaron antes de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, disolviese la Cámara y convocase a los madrileños a las urnas. Se trata de un embrollo jurídico que muy posiblemente acabe en el Tribunal Constitucional. Pero la decisión de Ayuso, —que ha provocado «un conflicto institucional» entre el Gobierno y el parlamento regional, según la oposición— tiene una primera entrega dependiendo de lo que decidan los miembros del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Tienen hasta hoy para resolver si admiten o no a trámite las medidas cautelarísimas presentadas por la Mesa, que cuenta con mayoría de miembros de Cs y PSOE. En caso de no hacerlo, darán vía libre a que el proceso electoral continúe, por lo menos por ahora.

Sea una u otra decisión, todo apunta a que la vía judicial continuará, unos cálculos que han llevado a los partidos a activar su maquinaria electoral. Ayer se publicaron las primeras encuestas electorales. El PP sería el partido más votado de la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo con el 39,6 % de los votos y entre 57 y 59 diputados, pero no lograría la mayoría absoluta y para gobernar necesitaría a Vox, según la encuesta de GAD3 para ABC, que deja sin representación a Ciudadanos en la Cámara.

En el sondeo realizado por El Confidencial, la actual presidenta de la Comunidad pasaría de 30 escaños a entre 59 y 63, es decir, duplicaría su resultado del 2019, pero se quedaría en manos de Vox para lograr la mayoría absoluta.

En el PP cierran filas con la presidenta madrileña. Se muestran convencidos de habrá elecciones y de que la Ayuso las ganará con solvencia. «Si los españoles quieren un mini Gobierno de Pedro Sánchez en Madrid tienen muchas opciones, si no la única opción es Ayuso», sentenció ayer García Egea en una entrevista en la Cope. Por su parte, el vicesecretario general de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, confía en que habrá comicios en mayo y estos permitirán a Isabel Díaz Ayuso desarrollar su programa político «sin necesidad de ningún compañero de viaje».

También desde el PSOE, apuestan a que habrá que ir a las urnas. Para el secretario general de los socialistas en la comunidad, José Manuel Franco, la dirigente madrileña ya tenía en mente convocar elecciones desde diciembre porque se mueve por «su interés particular». «Solo se han dedicado a hacer oposición al Gobierno de España y tenemos la posibilidad de que un Ejecutivo decente acabe con ese pasado de corrupción del Partido Popular, que ha instaurado un régimen», dijo el político madrileño.