Mañueco e Igea ven su gobierno estable y unido, sin temor a pactos nacionales

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 11/03/2021 16:23 h

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha afirmado este jueves que «la estabilidad y cohesión» de su gobierno «está garantizada» por un gabinete «unido», lo que ha compartido el vicepresidente, Francisco Igea (Cs), en una comparecencia conjunta con la que han replicado a la moción de censura presentada este miércoles por el PSOE.

Ambos han compartido que existe entre el PP y Cs «la mejor de las sintonías» en Castilla y León, en palabras de Mañueco, quien ha defendido la «estabilidad» que ofrece este acuerdo hasta el final de la legislatura, sin temor a que un acuerdo nacional que incluya a Ciudadanos pueda cambiar esa visión. «Mi única preocupación son las personas de Castilla y León», ha insistido en su discurso inicial y en varias respuestas.

Precisamente unas horas antes de que ambos comparecieran, la líder nacional de Cs, Inés Arrimadas, allanó el camino de la estabilidad al afirmar públicamente, en una entrevista en la Cadena Cope, que no apoyarán la moción de censura del PSOE en Castilla y León.

En el caso de Igea, ha arrancado su intervención con una crítica al PSOE por presentar esta moción de censura «mientras la gente muere»: «Hay quien no ve el drama de los demás, lo que es urgente, no podemos hacer estas cosas, olvidarnos de que en esta situación hay mucha gente sufriendo».

El vicepresidente ha defendido la vigencia y el cumplimiento del acuerdo de gobernabilidad trazado por el PP y CS en esta Comunidad y ha afirmado que «nada» les va a «distraer» del cumplimiento de ese pacto, para lo que ha dicho contar con la «absoluta confianza» en que los procuradores de Ciudadanos votarán no a la moción.

«No hay nadie entre ellos dispuesto a cambiar de voto por una dádiva o una prestación, son lo mejor de nuestro partido, el alma de nuestro partido», ha resumido para defender la lealtad de sus compañeros de Grupo Parlamentario con el Gobierno de coalición.

Tanto Mañueco como Igea han manifestado que no temen que un acuerdo fraguado a nivel nacional pueda desembocar en un cambio de postura de Cs y el vicepresidente incluso ha ironizado con que precisamente la sensación de abandonar su cargo «no es de temor»: «el día que deje esto será uno de los días más felices de mi vida», ha dicho antes de confesar que ve sus comparecencias públicas como «un potro semanal».

Igea ha contrapuesto esta posición con lo que es estar en la oposición, que ve como «una delicia» porque es «fácil» cumplir con esa función, mientras que «lo difícil es ser un partido responsable». «Que nadie tenga duda de que voy a hacer honor a todos mis compromisos», ha insistido el vicepresidente, convencido de que su partido hace lo mismo y «cuando los compromisos se cumplen», sus integrantes «cumplen».

Mañueco ha abundado en que, más allá de las declaraciones que hayan podido realizar sus compañeros de partido a nivel nacional, tiene «meridianamente claro que el pacto está vivo y vigente en Andalucía y Castilla y León y otras ciudades» de esta Comunidad.

«No tengo ningún elemento ni dato para saber si están rotas o no (las relaciones entre el PP y Cs), o si se pueden reconducir o no», ha resumido Mañueco sobre la situación que pueden vivir ambas formaciones en este contexto.

En este sentido, Mañueco ha confirmado que su gabinete y el de Cs trabajan para cerrar una reunión un día de la próxima semana en Valladolid con la líder nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, de quien ha dicho que confía «plenamente» en su palabra.

Mañueco ha expresado de cara a ese encuentro que la confianza que mantiene respecto a Cs a nivel nacional es la misma que hacia su vicepresidente, quien «ha demostrado» su compromiso en los meses que llevan de legislatura y especialmente durante la pandemia: «Con su intuición, las medidas de la Junta han servido para salvar vidas, solo eso justifica los próximos dos años», informa Efe.

El presidente ha afirmado que el presidente del PP, Pablo Casado, le ha manifestado «todo su respaldo» cuando le planteó que solo está centrado en «lo que necesitan las personas de Castilla y León» y no tenía intención de adelantar las elecciones como hizo la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al entender que hubiera sido una «irresponsabilidad».

En el mismo sentido, Igea ha reconocido que ayer intercambió mensajes -se entiende que no habló telefónicamente- con Inés Arrimadas, y que de esa información que obtuvo concluyó que «todo iba bien» y no había «ninguna duda de la postura de Cs» respecto al no a la moción de censura del PSOE.