Ciudadanos no secundará la moción de censura del PSOE contra Mañueco

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia S.E.

Valladolid / Colpisa 11/03/2021 05:00 h

El Partido Socialista en Castilla y León registró este miércoles pasado la petición de una moción de censura contra el Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco, del PP. «Si la moción se ha presentado en Murcia, aquí con mayor motivo», aseguró la secretaria de organización del PSOE en Castilla y León, Ana Sánchez.

«Hemos invitado a Cs a que escuche a la sociedad y creemos que están escuchando. Es difícil que no lo hagan», dijo la socialista. «El tiempo comienza a apremiar. Hay que tomar decisiones rápidas». La respuesta de la formación liberal no se hizo esperar. Desde Cs avisaron que su formación no acompañaría esta moción de censura. «Que abandonen toda esperanza», dijo el portavoz de Ciudadanos, David Castaño, en una comparecencia conjunta con el del PP, Raúl de la Hoz, quien calificó a su socio de Gobierno como un partido «serio, responsable, coherente y consecuente». Esta comparecencia sirvió como aperitivo a la anunciada para este jueves de Mañueco y el vicepresidente Francisco Igea (Cs) con la que se pretenden escenificar la unidad. Ayer, en Twitter, al tiempo que Mañueco insistía en que su gran preocupación es la pandemia, Igea se mostró «tranquilo» porque en Castilla y León se está cumpliendo un acuerdo de Gobierno, con el PP, «que da estabilidad y seguridad» a los ciudadanos, y aseguró que no toman decisiones por lo que se haga en otros lugares.

El presidente de Castilla y León afirmó que su «única preocupación» es proteger a las personas y trabajar por el futuro de la comunidad autónoma. «Mi única preocupación son las personas de Castilla y León, proteger su vida y su salud, favorecer la actividad económica y trabajar por el futuro de nuestra comunidad», explicó Mañueco. Responsables nacionales de Cs aseguraron que su objetivo es mantener la «estabilidad» en todos aquellos Gobiernos en los que sea posible y no negocien con la «corrupción».

Quienes sí apoyarán la moción de censura contra el Gobierno de Castilla y León será Unidas Podemos. El secretario general de la formación morada en la comunidad, Pablo Fernández, confirmó en Twitter que habló con el portavoz socialista en las Cortes de esta región, Luis Tudanca, y que le mostró su apoyo para lograr variar el Gobierno. «Un cambio que propicie políticas progresistas basadas en la justicia social, que fortalezca los servicios públicos, revierta la despoblación y ampare a los más castigados por esta terrible crisis», expresó Fernández. Para que la moción salga adelante requiere contar con el apoyo de parlamentarios de Ciudadanos, pero, según su líder, eso no sucederá.