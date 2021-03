Ciudadanos respalda la moción de censura del PSOE para echar al PP del Gobierno de Murcia

0

Redacción 10/03/2021 10:16 h

Cambio de calado en el mapa político español. El PSOE y Ciudadanos han pactado en Murcia para presentar una moción de censura conjunta contra el presidente Fernando López Mirás, del PP. Y tienen los votos necesarios en la asamblea regional para que salga adelante, según avanza Radio Nacional. Desde las elecciones del 2019, los naranjas formaban parte de un gobierno de coalición con los populares similar a los de Andalucía y la Comunidad de Madrid.

La alianza entre los socialistas y el partido que preside Inés Arrimadas va más allá del parlamento autonómico. También han pactado para arrebatar al PP el ayuntamiento de la capital, donde gobernaba conjuntamente con los naranjas y se habían producido varios escándalos de corrupción. Se desconoce quién puede ser el nuevo presidente.

En ambos ejecutivos, el regional y el local, había varios focos de tensión. Uno de los últimos es el debate sobre el polémico pin parental promovido por Vox para los centros educativos. El PP habría aceptado la propuesta del partido de Abascal, que rechazaba Ciudadanos.

La maniobra de los naranjas en Murcia entierra definitivamente la etapa de las tres derechas y abre un horizonte de inquietud para los gobiernos autonómicos de Madrid y Andalucía. Y puede suponer un realineamiento de las alianzas entre grandes partidos. El viraje llega menos de un mes después de que Ciudadanos sufriera un batacazo en las elecciones catalanas.

Iceta ve posible un «cambio de signo»

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha reconocido este miércoles que no sabe si el PSOE se plantea presentar una moción de censura junto a Ciudadanos en la región de Murcia pero ha asegurado que es posible que se produzca un «cambio de signo» en mitad de la legislatura si «ha habido un agotamiento».

«Cualquier cosa es defendible si puedes presentarla en esa luz. Si eso es así y se puede explicar es perfectamente legítimo», ha sostenido Iceta en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, después de que socialistas y naranjas hayan abierto esta vía para desbancar al popular Fernando López Miras.

«No tenía ni idea», ha asegurado el ministro que, con todo, ha recordado que el marco constitucional «permite cambio de mayorías» en mitad de la legislatura. Por ello, y tras mostrar su respeto por los procedimientos, Iceta ha incidido en que el Ejecutivo colaborará «con quien gobierne» en Murcia.

Preguntado si este movimiento podría acercar de nuevo a la formación que lidera Inés Arrimadas al Gobierno, Iceta no ha ocultado que le gustaría que el partido naranja se aproximase al Ejecutivo. «A mi sí, cuantos más me acercan más me gusta: literalmente», ha explicado. En esta línea, Iceta ha deseado a Cs el «mejor de los acuerdos» y ha asegurado que a «muchos» les gustaría que Arrimadas pudiera «remontar el partido» y convertirlo en la «bisagra liberal reformista que a España le conviene».